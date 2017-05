El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 05 mayo 2017 Farroni buscará ser protagonista en la tercera fecha del Súper TC2000 Llega a Mendoza luego de un abandono en San Luis cuando se perfilaba una vez más para meterse dentro de los puntos. Cuenta como antecedente la última visita al Pena realizada en 2016 en la que clasificó 13° y finalizó 15° en la final.

La Escudería Fela llega a Mendoza con ánimos de volver a ser protagonista en la tercera fecha de la temporada 2017 del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000. Tras demostrar que este equipo particular tiene aspiraciones mayores y que puede pelearle a los equipos oficiales, Damián Fineschi, el comodorense Luciano Farroni y Juan Angel Colo Rosso se muestran con mucho entusiasmo en las horas previas a la competencia.

La estructura de Carlos Paz estará desembarcando en el autódromo Jorge Ángel Pena de la ciudad de San Martín con los Ford Focus III y con casi toda su plantilla en un fin de semana muy particular, que además de la participación de los pilotos de TC2000 en el marco del programa de "Pilotos Apadrinados", contemplará una variante interesante durante el desarrollo de la competencia como es la vuelta Jocker.

Fineschi viene de finalizar en la quinta posición en la Final de Potrero de los Funes y luego darle al equipo el primer podio de la temporada con el tercer puesto que obtuvo en la carrera clasificatoria del sábado. Su último antecedente en Mendoza es una gran referencia para la clasificación (3°) aunque su mejor resultado final lo obtuvo en 2013 (17°)

Rosso, por primera vez en la temporada, transitará por un terreno algo más familiar tras su debut en el circuito N°9 del Gálvez y el semipermanente puntano. Colo compitió en este trazado en la apertura de la temporada 2016 TC2000 y será una interesante referencia para su evolución personal en la categoría.

Mendoza será la primera ocasión en la que pilotos testers de categorías promocionales puedan medirse con un auto de Súper TC2000 en los primeros entrenamientos de mañana. En el caso de la Escudería Fela Tomás Gagliardi Gené, Santiago Mallo y Martín Chialvo fueron los designados para esta cita.

"Llego con muchas ganas de revertir lo de Potrero de los Funes, más que nada siento que veníamos en zona de puntos y por un error no pudimos seguir por el camino que iniciamos en Buenos Aires. Por eso el principal objetivo para Mendoza es volver a sumar. Respecto al circuito sé que podemos andar bien, el año pasado tuve una de las mejores clasificaciones así que es un circuito que me cae bien y sé que al auto también le va a caer bien. En cuanto a la vuelta Jocker es un poco de estrategia y otro poco de suerte, dependiendo también si sale o no un Pace Car a pista, pero sin dudas le va a dar un condimento especial a la carrera. Hay que pensarla muy bien junto al equipo y planificarla de acuerdo a cómo estamos largando", sostuvo Luciano Farroni.

Por su parte, Juan Angel Rosso afirmó: "Ya tuve la suerte de correr en Mendoza y eso va a servir de ayuda, además será una referencia de lo que es un Súper TC2000 en comparación con un TC2000. No es un circuito tan complicado ni extenso como el de Potrero, en el que además tuve muchos problemas en el auto. Recuerdo que me cayó muy bien y le fui encontrando cosas sobre la marcha. Es un circuito interesante, tiene algunos frenajes muy agresivos. Voy a tener la experiencia de probar la vuelta Jocker. Cuando la vi por televisión me pareció una alternativa muy interesante y entretenida para hacerla una vez al año. Va a depender mucho de la suerte y de la estrategia".

A su turno, Damián Fineschi declaró: "Llegamos en muy buen nivel luego de dos primeras carreras muy buenas, quizá sin poder redondear todo el fin de semana ninguna de ellas. El de Mendoza es un circuito interesante, con algunos saltos, un poco abrasivo pero muy lindo de manejar y con la principal característica que presenta la vuelta Jocker. Va a ser muy complejo tanto para piloto y equipo determinar la estrategia, hay que ver la carrera más allá de las posiciones reales en pista sino también las virtuales, y la posible salida de un Auto de Seguridad, que juega un papel importantísimo. La suerte puede jugar un factor decisivo en la carrera. Quien tiene poco que perder puede arriesgar y sale ganando. Nosotros por suerte no estamos en esa situación", sentenció.



