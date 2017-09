El Patagónico | Deportes - 06 septiembre 2017 Farroni: "conseguí el mejor resultado de la temporada"

El piloto comodorense Luciano Farroni (Escudería FELA) realizó una gran tarea en el circuito Callejero de Santa Fe. El piloto chubutense, recuperó 30 posiciones entre las dos carreras. "Estoy muy contento, fue el mejor resultado de la temporada," comentó.

"Estoy muy contento porque pude remontar muchas posiciones a lo largo del fin de semana y estar en la zona de puntos en ambas competencias. Si antes de la carrera me decían que clasificando en el puesto veintitrés iba a poder avanzar tanto no lo creía", comentó.

Luego de una primera mitad de temporada irregular, Farroni no duda en asegurar que en Santa Fe consiguió su mejor performance en lo que va del año: "Son dos de los mejores resultados de la temporada, y eso me pone muy contento. La cuota pendiente sigue siendo la clasificación, es algo que quiero mejorar y no me deja conforme ni a mí ni al equipo. Fue la preocupación de este fin de semana".

La próxima cita del Campeonato Argentino y Sudamericano de Super TC2000 serán los "200 Kilómetros de Buenos Aires", el 1 de octubre en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, donde Farroni formará binomio con el neuquino Camilo Echeverría.





