Fede Zapata: "cuando me bajaron la cuadriculada no lo podía creer"

No le pesó saber que era candidato en Trelew. Desde el momento que viajó desde Comodoro Rivadavia hacia el autódromo Mar y Valle, el joven piloto Federico Zapata se mentalizó en ser protagonista en su provincia y terminar lo más adelante posible en la apertura del campeonato de Superbike Argentino.

Los primeros ensayos lo mantuvo expectante, y la clasificación lo tuvo 4° pero con la tranquilidad de que la moto estaba, y él conocía demasiado un circuito donde podía sacar ventajas. "Fue un fin de semana soñado. Con el equipo trabajamos mucho desde el día uno, y cuando hacíamos el circuito sabíamos bien como era, y desde el primer momento nos dimos cuenta que podíamos ser protagonistas en Trelew. Obviamente, luego de los ensayos todos ajustaron un poquito más, y quedamos cuartos", analizó Federico Zapata el día después de los festejos.

Haber comenzado a correr el campeonato regional en el autódromo General San Martín y en el "Mar y Valle" sirvió de mucho el fin de semana. Zapata reconoció muy bien el trazado, y en cierta forma eso fue un plus a la hora de ganar. Sin dudas que fue un conjunto de cosas, y el piloto lo entiende así. "Ayuda bastante conocer el circuito. Sabes por dónde ir, por donde frenar y en qué lugar hay que tener cuidado. La final fue un dolor de cabeza. Estaba con gripe, pero tenía muchas ganas de largar, con bastante ansiedad. Pude hacer una buena largada, con cuatro a la par, pero pude meterme segundo y de ahí correrlo a González. En la vuelta 8 pude meterle la moto por adentro en la curva 1, y tres giros después él me estiro el frenaje en la tercera curva, pero a la vuelta siguiente se pasó de largo y de ahí quede adelante hasta la bandera a cuadros", explicó el ganador.

Federico, como el resto de los pilotos comodorense disfrutó de un fin de semana diferente, con la familia en los boxes, y con el reconocimiento del público. Antes de largar la competencia final, su papá le habló y eso caló hondo en el piloto de 21 años. "La final la viví de una manera muy especial. Creo que estaba más nervioso adelante que atrás de González porque atrás tenía buen ritmo, y con cierta referencia. Al ir primero, era un poco más complicado. Cuando me bajaron la cuadriculada no lo podía creer, me di cuenta que había ganado en una de las categorías más competitivas de Sudamérica y me acordé mucho de mi viejo que me habló antes de largar. En boxes me dijo 'vos sos muy bueno, cree en vos, te falta creer más en vos', y la verdad que lo disfruté muchísimo. Sin dudas que esto es del equipo, de Diego Pierluigi, SDPR de Andrés, de Víctor, de todos porque ellos te hablan todo el tiempo y te incentivan a mejorar", subrayó ante El Patagónico.

Este será el tercer año que Federico Zapata compite a nivel nacional, y sin dudas que comenzó con el pie derecho. Por eso entrena a diario con Miguel Angel Luna, y practica con la twister 250cc en el kartódromo de la AKPS. "Comenzar el año con una victoria es espectacular. Ahora tengo ganas de salir a correr 70 kilómetros porque te motiva muchísimo (risas), y comenzar a pensar en Río Cuarto. Va a ser duro, el campeón Andrés González anda muy bien ahí, pero vamos a ir con las mismas ganas de ganar", advirtió.

Por último, Federico Zapata agradeció a su mamá que estuvo presente, su papá que es uno más en el equipo, a toda la familia que apoyó y en especial a Lotería del Chubut, Chubut Deportes, al Gobierno de la Provincia y a todos los que le enviaron mensajes durante el fin de semana que pasará a ser histórico.