El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 06 mayo 2017 Federación Deportiva expone la punta en el torneo femenino Las chicas de la Fede marchan invictas y otra vez son firmes candidatas para quedarse con el título.

Federación Deportiva recibirá esta tarde desde las 18:30 en el gimnasio "Diego Simón" a Escuela de Pico Truncado en el marco de una nueva fecha del torneo Patagonia Sur que organiza el Comité de Básquet Femenino junto a la Asociación Comodoro Rivadavia.

La "Fede" viene de lograr una amplia victoria sobre Petroquímica por 64-46 y esta tarde intentará otra victoria que le permita seguir en lo más alto del campeonato.

La acción en Kilómetro 3 arrancará a las 13 con el partido U17, para luego seguir con el duelo de U13 y después le tocará el turno a las U15.

Con respecto al torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel" de la rama masculina, también habrá una interesante programación. En el Socios Fundadores habrá partidos de divisiones menores, como así también en el gimnasio "Tito Wilson" de Río Gallegos y el gimnasio "Puchito Otey" de Puerto Deseado.



PROGRAMA



Hoy en el Socios Fundadores

Rama Masculina

14:30 Escuela Pico Truncado vs Gimnasia "'Blanco' (U17).

16:00 Gimnasia 'Verde' vs Escuela Pico Truncado (U15).

17:30 Gimnasia 'Verde' vs Escuela Pico Truncado (U17).



En el gimnasio "Tito Wilson" - Río Gallegos

Rama Masculina

17:00 Hispano Americano vs Deportivo Metalúrgico (U15).

18:30 Hispano Americano vs Deportivo Metalúrgico (U13).

20:00 Hispano Americano vs Deportivo Metalúrgico (U17).



En el gimnasio "Puchito Otey" - Puerto Deseado

Rama Masculina

16:30 Deseado Juniors vs Domingo Savio (U15).

18:00 Deseado Juniors vs Domingo Savio (U13).

19:30 Deseado Juniors vs Domingo Savio (Primera).



En el gimnasio Diego Simón

Rama Femenina

13:00 Federación Deportiva vs Escuela Pico Truncado (U17).

14:30 Federación Deportiva vs Escuela Pico Truncado (U13).

16:00 Federación Deportiva vs Escuela Pico Truncado (U15).

18:30 Federación Deportiva vs Escuela Pico Truncado (Primera).



Mañana en el gimnasio "Tito Wilson"

Rama Masculina

09:00 San Miguel vs Deportivo Metalúrgico (U15).

10:30 San Miguel vs Deportivo Metalúrgico (U13).

12:00 San Miguel vs Deportivo Metalúrgico (U17).



En el gimnasio municipal - Pico Truncado

Rama Masculina

15:00 Escuela Pico Truncado vs Escuela Municipal C. Olivia "A" (U15).

16:30 Escuela Pico Truncado vs Escuela Municipal Caleta Olivia - Gsio. Mosconi (U13).

18:00 Escuela Pico Truncado vs Escuela Municipal Caleta Olivia (U17).



En el gimnasio "Tito Wilson" - Río Gallegos

Rama Masculina

16:00 San Miguel vs Hispano Americano (U15).

17:30 San Miguel vs Hispano Americano (U13).

19:00 Hispano Americano vs San Miguel (U17).



En el Socios Fundadores

Rama Masculina

17:00 Gimnasia 'Negro' vs Federación Deportiva (U17).

18:30 Gimnasia y Esgrima vs Federación Deportiva (Primera).



Lunes en el Socios Fundadores

Rama Masculina

21:30 Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón (U23)



Martes en el Socios Fundadores

Rama Femenina

20:30 Gimnasia y Esgrima vs Domingo Savio (Primera).



Miércoles en el gimnasio Diego Simón

Rama Masculina

21:30 Federación Deportiva vs Petroquímica (Primera).



Jueves en el Socios Fundadores

Rama Masculina

20:30 Gimnasia 'Blanco' vs Náutico Rada Tilly (U17).

22:00 Domingo Savio vs Gimnasia y Esgrima (Primera).







