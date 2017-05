El Patagónico | Deportes - 17 mayo 2017 Federación Deportiva recibe a Escuela Municipal Pueyrredón El ecuentro de Primera división dará comienzo a las 21:30. Previamente se medirán los equipos de las mismas instituciones pero en la rama femenina por el torneo Patagonia Sur.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol continuará esta noche con la disputa del torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel" de Primera división, como así también con el certamen Patagonia Sur, que organiza conjuntamente con el Comité de Básquet Femenino. En ese contexto, por la rama masculina y en Primera división, se medirán Federación Deportiva, el líder que tiene el campeonato, y Escuela Municipal Pueyrredón. El partido está previsto para las 21:30, donde previamente jugarán los planteles femeninos mayores de ambas entidades.

Por otra parte, la noche del lunes, Náutico Rada Tilly derrotó como local a Escuela Municipal Pueyrredón por 98-61 en un partido correspondiente a la Primera división masculina.

Siguiendo con la actividad de las chicas, mañana desde las 21:30 en el gimnasio "Cemento Comodoro", el local Petroquímica recibirá la visita de Comisión de Actividades Infantiles en Primera.



PROGRAMA

Hoy en el gimnasio Diego Simón - Rama Femenina y Masculina

20:00 Federación Deportiva vs Escuela Municipal Pueyrredón - (Primera Femenino).

21:30 Federación Deportiva vs Escuela Municipal Pueyrredón - (Primera Masculino).



Mañana en el gimnasio Cemento Comodoro - Rama Femenina

21:30 Petroquímica vs CAI (Primera).



Viernes en Náutico Rada Tilly - Rama Masculina

21:30 Náutico Rada Tilly vs Petroquímica (Primera).



En el Socios Fundadores - Rama Masculina

21:30 Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón



Sábado en el gimnasio "Diego Simón" - Rama Femenina

14:30 Gimnasia vs Federación Deportiva (U13).



En el gimnasio Socios Fundadores - Rama Masculina

16:00 Gimnasia 'Blanco' vs Deseado Juniors (U15).

17:30 Gimnasia 'Blanco' vs Deseado Juniors (U13).

19:00 Gimnasia vs Deseado Juniors (Primera).



En el gimnasio "Escuela 731" - Rama Masculina

20:00 Domingo Savio vs Escuela Municipal Pueyrredón (Primera).



PANORAMA

Lunes en Náutico Rada Tilly - Rama Masculina

- Náutico Rada Tilly 98 / Escuela Municipal Pueyrredón 61 (Primera).



