El Patagónico | Deportes - 26 abril 2017 Federación expone la punta frente a Náutico

Federación Deportiva, uno de los líderes que tiene el torneo Apertura 2017 "Ramón 'Cacho' Morel" de Primera división recibirá esta noche a Náutico Rada Tilly. Será en el marco de una nueva fecha del certamen que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB).

El partido, que se disputará en el gimnasio "Diego Simón", dará comienzo a la 21:30, en donde previamente se medirán los equipos de las mismas instituciones pero en la categoría formativa U17.

En el Socios Fundadores, mientras tanto, desde las 20:30 y en el único partido previsto en ese escenario de juego, se enfrentarán Gimnasia 'Blanco' y Gimnasia 'Verde' por la división U17.

El lunes, mientras tanto, se jugó un partido también en el escenario del club "mens sana". Gimnasia 'Verde' se quedó sin invicto al caer con su par de Gimnasia 'Negro' por 53 a 51.



PANORAMA DEL LUNES



En el Socios Fundadores

- Gimnasia 'Verde' 51 / Gimnasia 'Negro' 53.



PROGRAMA



Hoy en el Socios Fundadores

20:30 Gimnasia "Blanco" vs Gimnasia 'Verde' (U17).



En el "Diego Simón"

20:00 Federación Deportiva vs Náutico Rada Tilly (U17).

21:30 Federación Deportiva vs Náutico Rada Tilly (Primera).



