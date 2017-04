El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 25 abril 2017 Federación le ganó a la CAI en Primera división Logró así su segunda victoria consecutiva para liderar el campeonato junto a Gimnasia y Esgrima.

Federación Deportiva logró la noche del domingo un amplio triunfo ante Comisión de Actividades Infantiles a quien derrotó por 88-56 en el marco de una nueva fecha del torneo Apertura "Ramón 'Cacho" Morel" de Primera división, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB).

De esa manera, el equipo mosconiano logró en el gimnasio "Diego Simón" su segundo éxito en el campeonato y lidera junto a Gimnasia y Esgrima.

El mismo domingo también vieron acción la divisiones formativas. La actividad tuvo lugar en el gimnasio de Náutico Rada Tilly. En la categoría U17, fue triunfo de Gimnasia 'Verde' sobre Náutico por 78-56, mientras que en U13, también fue victoria "mens sana" que se impuso por 82-38.

En cambio en la división U15, el éxito fue para Náutico 'Amarillo' que se impuso sobre Gimnasia 'Verde' por 67-60.

Por otra parte, esta noche desde las 21:30 Gimnasia se medirá con Petroquímica en partido de Primera división del torneo Patagonia Sur, que organiza el Comité de Básquet Femenino junto a la ACRB.



PANORAMA



Domingo en Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 'Amarillo' 67 / Gimnasia 'Verde' 60 (U15).

- Náutico Rada Tilly 38 / Gimnasia 'Verde' 82 (U13).

- Náutico Rada Tilly 56 / Gimnasia 'Verde' 78 (U17).



Gimnasio "Diego Simón" –

- Federación Deportiva 55 / CAI (Amistoso) 23 (U13/U14).

- CAI 53 / Federación Deportiva 88.



PROGRAMA



Rama Femenina – Patagonia Sur

Hoy en el Cemento Comodoro

21:30 Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica (Primera).

Rama Masculina

Mañana en el Socios Fundadores

20:30 Gimnasia "Blanco" vs Gimnasia 'Verde' (U17).

En el "Diego Simón"

20:00 Federación Deportiva vs Náutico Rada Tilly (U17).

21:30 Federación Deportiva vs Náutico Rada Tilly (Primera).

Sábado en el "Diego Simón"

15:00 Federación Deportiva vs Gimnasia 'Blanco' (U15).

16:30 Federación Deportiva vs. Gimnasia 'Blanco' (U13).

18:00 Gimnasia 'Verde' vs Federación Deportiva (U17).

En el "Cemento Comodoro"

19:30 Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (Amistoso) (U13-U14-U15).

21:00 Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (Primera).

Domingo en Náutico Rada Tilly

14:00 Náutico Rada Tilly 'Amarillo' vs Escuela Municipal Caleta Olivia "A" (U15).

15:30 Escuela Municipal Caleta Olivia 'B' vs Náutico Rada Tilly 'Negro' (U15).

17:00 Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Caleta Olivia (U17).

18:30 Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal C.O-Gimnasio Mosconi (U13).

20:00 Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Caleta Olivia (U23).

En el gimnasio de la CAI

18:00 CAI vs Domingo Savio (Amistoso) (U13-U14).

19:30 Domingo Savio vs CAI (Primera).

Lunes 1 en el "Diego Simón"

10:00 Federación Deportiva vs Escuela Pico Truncado (U17).

En el Socios Fundadores

10:00 Esc. Municipal C. Olivia vs. G. y Esgrima "Negro" (U17).

15:00 Gimnasia 'Blanco' vs Escuela Municipal Caleta Olivia (U17).

16:30 Gimnasia 'Negro' vs Escuela Pico Truncado (U17).





Fuente: