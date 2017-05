Federación recibe a Petroquímica por el torneo Apertura de la ACRB

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol continuará esta noche con la disputa del torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel de Primera división. En ese contexto, Federación Deportiva recibirá a Petroquímica en el único partido previsto para la jornada de hoy.

El encuentro, que dará comienzo a las 21:30, se disputará en el gimnasio "Diego Simón" de barrio General Mosconi, en un encuentro donde el equipo que conduce Juan Carlos Morel irá por la recuperación ya que viene de resignar su invicto ante Gimnasia y Esgrima al caer la noche del domingo por 69 a 59.

Mañana, mientras tanto, habrá acción en el Socios. Desde las 20:30, Gimnasia 'Blanco' se medirá con Náutico Rada Tilly en U17, mientras que desde las 22:00, jugarán Domingo Savio y Gimnasia en la categoría Mayores.

>Programa

Hoy en el gimnasio Diego Simón - Rama Masculina

21:30 Federación Deportiva vs Petroquímica (Primera).





Mañana en el Socios Fundadores - Rama Masculina

20:30 Gimnasia 'Blanco' vs Náutico Rada Tilly (U17).

22:00 Domingo Savio vs Gimnasia y Esgrima (Primera).





Viernes en el Socios Fundadores - Rama Femenina

20:30 Gimnasia y Esgrima vs Domingo Savio (Primera).





Sábado en el Gimnasio Escuela 731 - Rama Masculina

16:00 Domingo Savio vs Escuela Municipal C.O. - Pitbull (U13).

17:30 Domingo Savio vs Escuela Municipal C.O. "B" (U15).

19:00 Gimnasia y Esgrima vs Domingo Savio (Primera).





En el gimnasio 'San Miguel' - Río Gallegos - Rama Femenina

16:00 San Miguel vs Deportivo Metalúrgico (U15).

17:30 San Miguel vs Deportivo Metalúrgico (U13).

19:00 San Miguel vs Deportivo Metalúrgico (U17).





Domingo en el gimnasio 'San Miguel' - Río Gallegos –-Rama Femenina

9:00 Hispano Americano vs Deportivo Metalúrgico (U15).

10:30 Hispano Americano vs Deportivo Metalúrgico (U13).

12:00 Hispano Americano vs Deportivo Metalúrgico (U17).





En el gimnasio 'San Miguel' - Río Gallegos - Rama Femenina

15:00 San Miguel vs Hispano Americano (U15).

16:30 San Miguel vs Hispano Americano (U13).

18:00 San Miguel vs Hispano Americano (U17).





En el gimnasio 'Municipal Caleta Olivia' - Rama Masculina

16:00 Horas – U-13 – Esc. Munic. C. O. – Pitbull vs. vs. Club Deseado Jrs. (U13).

17:30 Horas – U-15 – Esc. Munic. C. O. "B" vs. Club Deseado Jrs. (U15).





En el Socios Fundadores - Rama Masculina

18:30 Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly (U23).





>Panorama del lunes

En el gimnasio de Náutico

Rada Tilly - Rama Masculina

- Náutico Rada Tilly 50 / Gimnasia 'Negro' 58 (U17).

-Náutico Rada Tilly 98 / CAI 59 (Primera).