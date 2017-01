Federer despachó a Rubin y pasó a la siguiente ronda

Abierto de Australia





"Me ha ganado en Wimbledon, en los Juegos Olímpicos y estoy seguro que le gustaría ganarme aquí también", señaló el suizo respecto al checo tras deshacerse de Rubin en dos horas y cuatro minutos.



"Tiene fuertes piernas, es rápido y he tenido algo de suerte en el primer set", dijo Federer sobre su adversario, un jugador que cumplirá en un mes 21 años, 200 del mundo, de golpes planos y eléctricos que ha salido de la academia de John McEnroe.



Rubin fue una buen contraste para Federer, e incluso estuvo a punto de ganar el tercer set al ex número uno del mundo, cuando en el tercer parcial se colocó con ventaja de 4-1 y sacó para hacerse con esa manga con 5-3.

Roger Federer derrotó al estadounidense Noah Rubin por 7-5, 6-3 y 7-6 (3) y alcanzó la tercera ronda del, donde lo espera el checo Tomas Berdych.Por su parte, Berdych se impuso antes al estadounidense Ryan Harrison, por 6-3, 7-6 (6) y 6-2.