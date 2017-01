El Patagónico | Deportes | TENIS - 03 enero 2017 Federer retornó al circuito con un contundente triunfo El ex número uno del mundo, que estuvo inactivo seis meses por una lesión en la rodilla izquierda, derrotó al británico Dan Evans por 6-3 y 6-4.

El tenista suizo Roger Federer regresó ayer al circuito después de seis meses de ausencia por una recurrente lesión en la rodilla izquierda y logró una contundente victoria por 6-3 y 6-4 sobre el británico Dan Evans, en el primer partido de su país en la Copa Hopman, que se disputa en Perth, Australia.

El ex número 1 del mundo, ganador de 17 títulos de Grand Slam, ganó en una hora y un minuto, demostrando estar en gran forma de cara al primer gran torneo del año, el Abierto de Australia, que comenzará el 16 de enero.

"La bienvenida fue realmente especial. Sienta bien tener este reconocimiento. Creo que fue mucho mejor de lo que pensaba. Fue muy emocionante", dijo el tenista de 35 años.

Federer aseguró que su rodilla no le dio ningún problema en todo este tiempo e indicó que "he dejado de pensar en ello. No hay ninguna secuela. Está bien que haya podido liberarme de esto completamente. Probablemente hay que hacer algún tipo menor de mantenimiento, pero nada serio".

El último partido que había jugado Federer en el circuito fue por las semifinales de Wimbledon, en julio pasado, cuando cayó ante el canadiense Milos Raonic, en lo que fue su peor temporada profesional, en la cual se operó de la rodilla izquierda, sufrió dolores de espalda y solamente pudo logró competir en siete torneos, sin ganar títulos.

Por esa razón, se vio obligado a interrumpir la temporada y perderse, entre otros torneos, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y el US Open.

La Copa Hopman es un torneo por equipos nacionales mixtos que sirve de preparación para el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.



ZEBALLOS ESTRENO EL AÑO CON BUEN TRIUNFO EN DOHA



El marplatense Horacio Zeballos (71 del ránking mundial) comenzó el año con un buen triunfo ante el alemán Florian Mayer (50) por 6-7 (3), 6-4 y 7-6 (9) en dos horas y 38 minutos por la primera ronda del ATP de Doha, capital de Qatar.

El argentino, que también lo había vencido en el otro antecedentes sobre canchas duras (US Open 2016), jugará en la próxima ronda nada menos que ante el serbio Novak Djokovic (2), que ayer comenzó su temporada con triunfo sobre el alemán Jan-Lennard Struff 7-6 (1) y 6-3.

Previamente, el rosarino Facundo Bagnis se despidió del abierto qatarí, tras ser vencido por el alemán Dustin Brown 6-1, 6-7 (2) y 6-4 en una hora y 45 minutos.

El torneo de Doha reparte 1.237.190 euros en premios y tiene como primer cabeza de serie al británico Andy Murray, que debutará este martes ante el francés Jeremy Chardy.



OLIVO DEBUTA EN EL ATP DE CHENNAI



El argentino Renzo Olivo debutará hoy en el ATP 250 de Chennai, India, cuando se enfrente con el noruego Casper Ruud en un partido de la primera ronda que comenzará a las 8:30 de Argentina.

El rosarino, de 24 años, ubicado en el puesto 83 del ranking mundial, jugará por primera vez ante el nórdico, de apenas 18 años y ubicado en el puesto 2254 del escalafón.

En caso de vencer, Olivo jugará la siguiente ronda con el ganador del cruce entre el ruso Mikhail Youzhny (séptimo favorito) y el indio Saketh Myneni.

El Abierto de Chennai, que tiene entre sus campeones al argentino Guillermo Cañas en la temporada 2002, se juega sobre canchas duras con premios por 447.480 dólares.



FERRER AVANZA EN EL ATP DE BRISBANE



El español David Ferrer avanzó ayer a la segunda ronda del ATP de Brisbane, Australia, al vencer al local Bernard Tomic por 6-3 y 7-5 en una hora y 23 minutos de juego.

El valenciano, octavo preclasificado del torneo, jugará en la siguiente instancia con el australiano Jordan Thompson, que eliminó al sueco Elías Ymer por 6-3 y 6-2.

Otros resultados de la jornada de ayer fueron: Nicolás Mahut (Francia) le ganó a Stephane Robert (Francia) por 4-6, 6-3 y 6-4; Grigor Dimitrov (Bulgaria), a Steve Johnson (Estados Unidos) por 6-2 y 6-3 y Kyle Edmund (Gran Bretaña), a Ernesto Escobedo por 7-6 (4) y 7-6 (4).

Diego Schwartzman, único argentino que participa en Brisbane, debutará mañana con el estadounidense Sam Querrey.

El ATP de Brisbane, que forma parte de la gira previa para el Abierto de Australia -primer Gran Slam de la temporada-, se juega sobre canchas duras con premios por 437.380 dólares.



Fuente: