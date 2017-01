Fein considera que la causa Nisman se mediatizó "con pruebas que no existen"

La ex fiscal, quien tuvo a su cargo la causa durante los primeros once meses, se sintió agraviada por las declaraciones de Macri y afirmó que su actuación fue "totalmente normal". Señaló que la causa "se mediatizó utilizando pruebas que no existen", y que lo demostrará "científicamente" cuando se presente ante el juez Julián Ercolini una vez finalizada la feria judicial.

La ex fiscal Viviana Fein tuvo a su cargo la causa durante los primeros once meses de investigación.

La ex fiscal Viviana Fein tuvo a su cargo la causa durante los primeros once meses de investigación.

El presidente Mauricio Macri volvió a hablar ayer de la muerte del fiscal Alberto Nisman y pidió una justicia sin dilaciones, mientras la ex fiscal Viviana Fein dijo que su actuación fue "totalmente normal" y que la causa "se mediatizó utilizando pruebas que no existen", lo que demostrará, agregó, cuando se presente ante el juez Julián Ercolini.

"No puede ser que la Justicia se dilate por décadas" porque esa demora genera "mucha frustración, resentimiento y enojo", afirmó Macri desde el atril en Casa de Gobierno y puso como ejemplo la causa que investiga la muerte del ex titular de la Unidad UFI-AMIA que, tras dos años de sucedida, no pudo determinar en qué circunstancias se produjo.

De esa manera, el Presidente revitalizó en la agenda mediática la muerte del fiscal -hallado muerto el 18 de enero de 2015 en el baño de un departamento en Puerto Madero-, tras los homenajes realizados el miércoles hacia su figura.

En el marco de la firma de un convenio con el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para el traspaso de parte de la Justicia ordinaria a la órbita porteña, Macri hizo referencia al acto realizado ayer frente a la sede de la UFI-AMIA en homenaje a Nisman.

"Ayer (miércoles) hubo otra nueva manifestación para que se esclarezca la muerte del fiscal Nisman y la denuncia que hizo", indicó el mandatario, quien afirmó: "las cosas tienen que saberse, entenderse, esclarecerse en un cierto tiempo".

Fue allí que reclamó una justicia "más eficiente, que sea más cercana, más dinámica, que dé respuestas", porque "no puede volver a pasar que las cosas se dilaten décadas, porque eso trae mucha frustración, mucho resentimiento, mucho enojo", algo que, consideró "no corresponde en esta etapa de la Argentina en que nos hemos comprometido a construir entre todos".





PRUEBAS CIENTIFICAS

Tras el discurso presidencial, la ex fiscal Viviana Fein, quien tuvo a su cargo la causa por la muerte de Nisman durante los primeros once meses, afirmó que su actuación fue "totalmente normal", señaló que la causa "se mediatizó utilizando pruebas que no existen", y que lo demostrará "científicamente" cuando se presente ante el juez Julián Ercolini una vez finalizada la feria judicial.

"Me guardé a silencio por mucho tiempo pero me sentí agraviada, con términos indecorosos hacia mi persona y debo aclarar por mi honra y por la memoria de mi madre quién es la doctora Fein y cómo trabaja", explicó en declaraciones a radio Mitre la ex fiscal, que mantuvo un fuerte enfrentamiento con la jueza federal y ex mujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, por el direccionamiento de la investigación.

Para Fein, las imputaciones que recibe obedecen a "que no se conoce la causa", reiteró que "si hubiese encontrado un encuadre legal (sobre la muerte de Nisman) hubiera emitido dictamen" y aclaró que haberlo hecho sin hallar "pruebas contundentes" hubiese significado "una irregularidad gravísima".

"No teníamos una prueba categórica y cierta de que estábamos frente a un acto homicida", remarcó, y cuestionó que se esperaron resultados "que nunca llegaron", como el pedido a la Embajada de Estados Unidos sobre mails del ex fiscal fallecido y el reclamo a la jueza Fabiana Palmaghini para que investigara un domicilio en Paraná por la búsqueda de un virus troyano.

Durante la entrevista, desmintió irregularidades en el procedimiento, como el fiscal Eduardo Taiano solicitó investigar, y dijo, respecto de que había pisado sangre del fiscal en el departamento donde vivía, que previo a ingresar al baño, "hubo una imagen de fijación previa, donde se filma el baño primero y se sacan fotos sin presencia humana" de manera que "los patrones de sangre jamás se afectaron".

Con relación a la hora de muerte de Nisman, que Sandra Arroyo Salgado ubica en el día sábado, dijo que los peritos de la querella "tuvieron que ratificarse y decir que la data de muerte era de 24 a 36 horas" y que para ella "dejan un margen abierto de 12 horas que no es estrictamente científico".

También respondió a la acusación de una escena "con gran cantidad de concurriencia" al puntualizar que "a las cinco y fracción de la madrugada del domingo 18 entró Prefectura y no se movió del living" y aclaró que su llegada fue "tres horas después de que ingresara la madre de Nisman y el médico de la prepaga".

"Es complejo determinar si Nisman se suicidó o fue asesinado", sostuvo Fein que reiteró sus tres hipótesis: "se suicidó, lo indujeron o instigaron al suicidio, o lo mataron".

"Lo manifesté cuando hablé del entrecruzamiento de llamados del domingo 18 donde aparecían durante una banda horaria de varias horas, personajes hablándose que no era habitual ningún domingo anterior", sostuvo sin identificar nombres.

Con relación a la segunda declaración judicial del ex agente de Inteligencia Antonio "Jaime" Stiuso, remarcó: "si dice que lo mataron, que lo fundamente y traiga las pruebas que la Justicia no nos aportó a nosotros".

Fein afirmó que, si eso ocurriera, sería "la primera en salir a los medios y decir 'agradezco al señor Stiuso y felicito a la Justicia federal que pudieron tener la prueba que no nos aportó a nosotros'".

El ex espía acusa en forma directa a la ex presidenta Cristina Fernández y a algunos de sus funcionarios, como el ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini y el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de haber sido los responsables de la muerte de Nisman.

Con referencia al rol del técnico informático Diego Lagomarsino, a quien Nisman le había solicitado el arma de la que salió el disparo que le causó la muerte, Fein recordó que fue ella quien lo imputó por esa facilitación del arma y pidió la prohibición de salir del país porque entendió que "hasta tanto no encontráramos una prueba cierta que lo involucrara con la muerte, no podíamos obtener la hipótesis, como no lo hicieron la jueza Palmaghini ni las querellas".

El técnico informático Diego Lagomarsino dijo que le da "miedo que un juez federal" lo señale como "parte de un plan asesino", en alusión a la hipótesis planteada por la ex esposa de Nisman, quien dijo que no tiene dudas sobre su participación en el hecho que terminó con la vida del fiscal.

"Me da miedo que un juez federal ande diciendo que soy parte de un plan asesino. Si una persona con total impunidad sale a decir eso, qué puede ocurrir después", se preguntó Lagomarsino.

"Con respecto a quiénes fueron los responsables, no tengo dudas de la participación de Diego Lagomarsino por múltiples elementos de juicio, algunos de ellos obrantes en el expediente y otros que la querella procurará acreditar en el momento procesal oportuno", había dicho la jueza.