El Patagónico | Santa Cruz | RIO GALLEGOS - 16 agosto 2017 Felicitan a tres policías de Gallegos que asistieron a una joven durante el parto Tres integrantes del Comando Radioeléctrico Zona Sur de la Policía de Santa Cruz, con asiento en la ciudad de Río Gallegos, asistieron con éxito en la madrugada del domingo a una mujer de 22 años que estaba por dar a luz un niño.

Caleta Olivia (agencia)



La guardia de esa dependencia recibió un llamado telefónico de la propia joven que se solicitaba auxilio ya que tenía síntomas de parto y fuertes dolencia.

Ante el alerta, los suboficiales Nicolás Contreras (sargento), Cecilia Ruiz (cabo primero) y María Hueicha (cabo) se dirigieron de inmediato hasta la casa donde se registraba la emergencia sanitaria, ubicada en la calle Leopoldo Lugones 1.119.

De manera urgente la asistieron y en cuestión de minutos comenzó a producirse el nacimiento de un niño y fue entonces cuando la suboficial Cecilia Ruiz asumió el rol de partera y más tarde tuvo la gran satisfacción de entregar al varoncito en las manos de su mamá.

A todo esto, mientras se aguardaba la asistencia médica, el personal policial realizó un trabajo en conjunto, eficiente y de contención, con el propósito de salvaguardar la vida de la madre y de su bebé, procediendo incluso a cortar el cordón umbilical.

Horas más tarde, la mamá (cuyo nombre no se suministró en el informe dado a conocer por la Dirección de Comunicaciones de la Provincia) comentó que "cerca de la una de la madrugada, comencé a sentirme mal, con dolores fuertísimos y lo primero que atiné fue llamar al 101".

"Los policías llegaron rapidísimo y me ayudaron en el trabajo de parto ya que no hubo casi tiempo de nada. Me contuvieron, me tranquilizaron y gracias a ellos mi hijo está sano", agregó.

Al mismo tiempo destacó que "los efectivos se quedaron conmigo en todo momento y hoy (por el lunes) me visitaron en el hospital y me trajeron un presente y yo les esto inmensamente agradecida".

"Sé que para ellos fue una experiencia que seguramente marcará su camino, pero para mí es algo que nunca me voy a olvidar y no me va a alcanzar la vida para agradecerles", reiteró.

Finamente, tanto desde la Secretaría de Seguridad como de la Jefatura de la Policía de Santa Cruz se hizo mención a la "honorable tarea" desempeñada por los tres suboficiales, felicitándolos "por su compromiso de ayuda a la comunidad".

