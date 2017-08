Feria del Libro: la filosofía propuso conocer acerca de las tramas del amor

La Feria del Libro de Comodoro Rivadavia celebró ayer su octava jornada con diferentes actividades que comenzaron desde las 10 en el auditorio del Centro de Información Pública. Una de las propuestas que se destacó durante la fecha fue la presentación del filósofo Darío Sztajnsrajber, quien brindó la charla “El amor. Una deconstrucción”, en el Teatro Español.Antes de su disertación, Sztajnsrajber brindó una conferencia de prensa donde explicó la diferencia de esta propuesta con respecto a sus antiguas presentaciones en esta ciudad. "El teatro me desafía, me dan más ganas de hacer reflexiones con una puesta en escena que logre conmover. Si no conmueve, la filosofía queda como letra muerta. Por eso, tenemos una propuesta que busca atrapar al público”, aseguró.Asimismo, el filósofo realizó un análisis sobre el momento cultural que atraviesan los medios de comunicación. "Hay una especie de retro extracción en lo que son los medios públicos y evidentemente hay una inversión menor y se ve en la calidad de los productos. Creo que hay una mirada de los medios desde la cultura pública que impulsa el actual gobierno donde potencia más una televisión cultural más clásica y dejó de apostar inentendiblemente a una televisión educativa”, analizó."Esa separación de lo educativo y lo mediático es lo que más extraño porque fue muy productivo desde el punto de vista de lo que significó más en el aula. Hoy los programas son más de culto, pero no hay una propuesta que sea la popularización del conocimiento y me parece que es lo más extrañan los docentes que llegamos a los medios”, agregó.Asimismo, el docente universitario sostuvo que las políticas que impulsa el gobierno de Mauricio Macri favorecen una monopolización de los contenidos. “El gobierno actual no permite que se dé una popularización del conocimiento. Hoy se concentra todo en pocos canales con grupos monopólicos fuertes y eso se puede ver en la calidad de programas o en la cantidad. Solo unos pocos pueden acceder a ciertos beneficios”, subrayó.LO QUE VIENEA partir de hoy quedarán tres jornadas de la Feria del Libro por lo que se espera una gran participación del público en las últimas actividades del encuentro cultural. Para hoy se destaca la presentación del libro “Neurociencias para Presidentes” de Diego Golombek. Será a las 15 en el Austral Hotel.Las actividades continuarán con las diversas presentaciones de autores regionales. Una de ellas será María Silvina Ocampo con su libro "Mujeres de Maíz” y Laureano Huayquilaf con su novela “Gotala”, que estarán en el CEPtur a partir de las 16:30.También se destaca el conversatorio “Poesía e investigación en Patagonia” que se llevará a cabo a las 18 en el aula vidriada del Centro de Información Pública.El cierre de la jornada estará a cargo del ballet El Camaruco que brindará, a las 20:30, un espectáculo en el auditorio del Centro Cultural. Media hora más tarde comenzará, en el Café Cultural, el recital Alejandra Saint Pé que realizará un homenaje a Violeta Parra, en el año del centenario de su nacimiento.