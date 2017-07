Feria del Libro: Manzanel ofreció un relato marcado por los vaivenes del fútbol y la vida

La Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia continúa su exitoso desarrollo con diferentes actividades que se extenderán hasta el domingo que viene.

Ayer, las propuestas centrales de la cuarta jornada comenzaron a las 14 cuando se llevó a cabo una nueva edición del Cine Inclusivo en la audioteca del Centro de Información Pública.

El público también fue partícipe de la presentación del libro "Todos mienten: Poemas y coplas de amor", de la escritora Gigliola Zecchin, más conocida como Canela. Fue a las 16 en auditorio del Centro Cultural, donde la gente buscó un recuerdo de la conductora del programa "Colectivo Imaginario".

Una de las propuestas más destacadas de la jornada fue la presentación del libro "Jugarás en Primera" del periodista Mariano Manzanel , que se llevó a cabo a las 20 en el CEPTur. Mientras que el cierre estuvo a cargo de Martín Damián y Alakran Márquez quienes brindaron un show musical en el Centro Cultural a partir de las 21:30.





"UN FUTBOLISTA

FRUSTRADO ES LO PEOR"

Manzanel, en diálogo con el periodismo, explicó que su libro aborda las cuestiones que no permiten perder los valores que han llevado a una persona a llegar a donde ha llegado pese a las dificultades.

"Es una experiencia formidable para algunos que me conocen, dicen que es una autobiografía pero no lo es. Una vez que pasás a hacer algo literario, esa verdad absoluta para ser propia del lector. Yo tomé, como hacemos muchos, algunas cosas de la vida. Yo elegí una persona de fútbol para explicar la vida como podría haber tomado a cualquier otro. El fútbol es un gran ejemplo sociológico para explicar cómo vivimos porque nuestra vida es como un partido de fútbol aunque muchos no lo sepamos", manifestó.

El periodista también sostuvo: "Jugué en Lanús y quería ser jugador profesional. Me pasaron algunas cosas como jugador profesional y no pude cumplir mi sueño. En el libro yo cuento el camino inverso de la vida de un jugador profesional porque la gente cuando va a la cancha conoce al pibe por primera vez y yo cuento los 15 primeros años. Lo que perdió y lo que ganó en ese tiempo y cómo es el proceso del 99% de los jugadores que no llegan a primera. El futbolista frustrado es lo peor que le puede pasar a la sociedad".

"Hay que estar atento con todo eso y dar un mensaje, que suena lindo, pero es una verdad absoluta: hay que jugar en primera en la vida. El fútbol es una circunstancia", agregó.

Manzanel sostuvo que dejar de jugar al fútbol fue una de las decisiones más difíciles de su vida y cómo la literatura lo salvó de la muerte. "Una noche agarré y empecé a leer El Túnel de Ernesto Sábato. Me ayudó a no morirme porque la frustración de un pibe que no llega a primera es muy grande. Me había dado cuenta que solo sabía jugar al fútbol. En ese momento, no tenía bastas lecturas y El Túnel me sacudió y encontré una pasión que se quedó para siempre. Después hice talleres literarios. Yo leo todo el tiempo. En mi estudio leo y escribo, pero cuando soy lector soy para que después me sirva, aunque sé que inevitablemente una cosa me lleva a la otra", aseguró.

Este descubrimiento literario le posibilitó entrar a un mundo que le dio las herramientas de contar parte de su vida en "Jugarás en Primera". "Comencé a escribir relatos y después cuentos. Un día estaba en el bar que voy casi siempre y mirando por la ventana empecé a escribir mi vida. Pensé que estaba escribiendo mi autobiografía. No sabía que era novela. No sabía que era lo que iba a hacer, pero iba tomando forma y después le empecé a dar otro tratamiento. Taché y borré. Empecé a formar personajes y me volqué de lleno a la novela. Se lo comenté a una editorial y les interesó y cuando me quise dar cuenta había pasado casi un año y tenía la novela casi lista. Ahora solo me queda disfrutar", indicó.





VUELVE EL

ANALISIS POLITICO

Entre las actividades destacadas para hoy se encuentran la presentación del libro "Una casa en el castaño. El dios de la montaña, y Chau-Chi, una bella historia de amor", de Francisco Javier Bustelo de la Riva. Será a las 15:30 en el CEPtur.

En tanto, a las 18, en el auditorio del Centro Cultural se llevará a cabo la conferencia "Desnudo" del artista, Istvan Schritter, más conocido como Istvansch.

En el mismo escenario, pero a las 20, tendrá lugar el plato fuerte de la jornada cuando el analista político Mario Wainfeld presente su libro: "Kirchner. El tipo que supo".