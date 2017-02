Fernández pidió a los cirujanos que se pongan del lado del bienestar de los pacientes

La directora del Area Programática Sur, Mariana Fernández, solicitó ayer a los cirujanos del Hospital Regional que "se pongan del lado del bienestar de los pacientes" y calificó el reclamo realizado por los profesionales, quienes denunciaron que no tenían baño ni un lugar para dormir, como "desubicado y desenfocado". La funcionaria adelantó que si los especialistas no cubren las guardias activas no cobrarán.

La titular del Area Programática Sur, Mariana Fernández, salió ayer al cruce del planteo efectuado por los cirujanos del Hospital Regional , que reclamaron el inicio de obras, sin su consulta o información adecuada, en el lugar que tienen para higienizarse y descansar entre operación y operación o durante las guardias activas que deben realizar.

La funcionaria explicó que se planificó la remodelación de un sector del nosocomio de Comodoro Rivadavia y aclaró que los cirujanos "no es que se quedan sin sanitarios o un lugar donde dormir, sólo tienen que trasladarse a otro espacio". Por esta razón, les pidió "tratar de ajustarse un poco a la situación" que "sin duda permitirá que la gente esté más cómoda y mejor".

En declaraciones a Radio Del Mar, Fernández aseguró que los profesionales conocían desde setiembre el inicio de esas obras y pidió concretamente que "se pongan más del lado del bienestar de los pacientes" y que, en vez de victimizarse "pongan un poquito más de cada uno".





REMODELACION DEL CENTRO DE DIA ONCOLOGICO

La funcionaria provincial, en este sentido, explicó que la obra de remodelación en el Centro de Día Oncológico busca "mejorar los lugares para que la gente esté un poquito mejor". Sin embargo aclaró que "no es que (los cirujanos) se quedan sin baños, sin duchas o sin un lugar donde dormir, se tienen que trasladar nada más a otro espacio".

Fernández explicó que entre agosto y setiembre de 2016 la Dirección del Hospital comunicó a los cirujanos cuál era la situación "y que se necesitaba ese espacio para el baño de los pacientes y otro más amplio para preparar la quimioterapia".

Además, reveló que al principio "no tuvimos respuesta y después dijeron que hasta que no tuvieran una sala de médicos no iban a dar ese espacio". Y aclaró que la obra "no es que nosotros la estamos pagando, es con aportes de la empresa Otero que viene sábado y domingo para no molestar a nadie".

La funcionaria indicó además que los cirujanos "operan al igual que los traumatólogos y los ginecólogos.Ninguno de estos servicios tiene baño privado" y detalló que cuentan con tres sanitarios: "uno con duchas en el propio vestuario de quirófano; hay un "dormi" general con duchas y también pueden ir a su propio espacio que es en el servicio de cirugía en el primer piso que hay baño y ducha".

En ese marco advirtió que si determinan cumplir las guardias en sus domicilios y "no van a estar presentes en el hospital, se le informará al área de Personal y no cobrarán las guardias activas porque no están".