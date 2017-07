El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 19 julio 2017 Fernando Amorebieta: "soy un jugador que da todo dentro del campo de juego" "Estoy encantado que un club tan grande haya confiado en mí, me queda devolver esa confianza en cada partido", afirmó.

El defensor venezolano Fernando Amorebieta se convirtió ayer en el segundo refuerzo de Independiente, equipo dirigido por Ariel Holan, mientras que llegó oficialmente al club una oferta de Zenit, de Rusia, por el volante ofensivo cordobés Emiliano Rigoni por unos nueve millones de euros.

Amorebieta, quien llega libre de Sporting Gijón del fútbol español, firmó ayer el contrato que lo liga al conjunto de Avellaneda por dos años, en un evento abierto a la prensa en la sede del Sindicato de Camioneros en el barrio porteño de Constitución, con la presencia de Hugo Moyano, secretario general del sindicato y presidente de la institución deportiva.

Una vez firmado el contrato el marcador central manifestó, en rueda de prensa: "estoy encantado que un club tan grande haya confiado en mí, me queda devolver esa confianza en cada partido, soy un jugador que da todo dentro del campo de juego".

Consultado sobre lo que vio del equipo (estuvo presente en el estadio Libertadores de América en el triunfo por 4-2 sobre Deportes Iquique de Chile, la semana pasada, en el marco del partido de ida de la segunda ronda de la Copa Sudamericana), confió: "me gustó mucho, hay cosas del estilo de Bielsa (Marcelo), mucho desmarque y búsqueda de espacio. Es un equipo joven, con ganas de crecer y talento, pueden conseguir cosas importantes".

Amorebieta, quien jugó de 2005 a 2013 en Athletic de Bilbao de España, fue dirigido por Bielsa en ese club entre 2011 y 2013 y se refirió al director técnico rosarino.

"Bielsa es un técnico que sabe muchísimo de fútbol, voy a quedar marcado para toda la vida de ese paso en mi carrera, es difícil vivir el fútbol como él lo vive pero su exigencia con el trabajo te hace crecer", expresó el zaguero, de 32 años, quien se transformó en el segundo refuerzo del equipo luego de la incorporación del defensor Jonás Gutiérrez, libre de Defensa y Justicia.

En cuanto a sus primeros contactos con el mundo del fútbol argentino, el defensor que integró el seleccionado venezolano, sostuvo: "en Argentina se vive el fútbol como una prioridad total, allá en España la gente no es tan fanática, me iré acostumbrando".

"Cuando debuté lo hice de lateral izquierdo, pero no es la posición que más cómodo me siento, sino como central. Espero estar bien el 2 de agosto para la vuelta contra Deportes Iquique por la Copa Sudamericana, pero el técnico es quien decide", concluyó.

En cuanto a la oferta por Rigoni trascendió que es por nueve millones de euros pero que la cifra se alcanza si el jugador cumple determinados objetivos, partidos jugados y goles, y es probable que la misma no satisfaga las pretensiones del "Rojo".

Pese al interés del ex Belgrano de Córdoba de emigrar y de su representante de concretar la operación, hoy el entrenador aseguró en diálogo con TyC Sports que el cordobés vale "más de diez millones de euros".

Sin embargo, el conjunto de Avellaneda prepara un plan B ante la posible salida de Rigoni y es Nazareno Solís, actualmente en Boca Juniors, quién sería la apuesta de Holan y la comisión directiva para reemplazar los once goles de Rigoni en el semestre pasado.



Fuente: