El Patagónico | Deportes | TIRO PRACTICO - 09 mayo 2017 Fernando Lago fue el más certero en un nuevo desafío del Tiro Práctico Tras el temporal, la actividad volvió el último domingo con la participación de 17 tiradores. Divididos en cinco etapas, los deportistas buscaron tener el mejor desempeño para sumar puestos en el ránking 2017.

Luego del temporal que castigó a la capital petrolera, volvió la actividad al Círculo de Caza Mayor General Lagos no ha sido ajena a tal circunstancia. Si bien las nubes presagiaba lluvia, la subcomisión de Tiro Práctico decidió dar luz verde a la organización de la segunda fecha del ránking 2017 de la modalidad. Y la decisión fue acertada dado que la mañana del domingo contó con buen marco para la concurrencia de más de 15 tiradores deportivos, incluyendo a dos debutantes.

Los organizadores del club prepararon para las pistolas de grueso calibre en cinco etapas donde había que disparar más de 91 tiros para completarlas. La División más popular fue "Producción", la cual agrupó 15 de los 16 participantes, persistiendo Luís Pereyra como único representante de la otrora concurrida "Estándar".

La competencia contó con el regreso de Fernando Lago, quien a la vista de los resultados obtenidos, presupone un prometedor desempeño para el concurso de gran nivel que se disputará en Bariloche durante el fin de semana próximo. Este concurso no solo agrupará a la mayoría de los federados de la región, sino que muchos locales también se harán presentes, como Nicolás Soto, Federico Pritchard, Erito Dos Santos, Carlos Relly y Luís Pereyra.

Para combatir al frío de la primera hora de la mañana, se dispuso una de las etapas más pequeñas con 8 disparos y totalmente estática. En ella Federico Pritchard parecía presagiar el mismo resultado que durante la primera fecha y se impuso con el mejor tiempo y puntaje, tardando levemente más de 4 segundos en completarla. Casi a un 18% quedaba Fernando Lago y un poco más lejos Erito Dos Santos.

Se vino la etapa mayor, con 30 disparos con múltiples recorridos y posiciones de tiro. Esta vez Fernando Lago sacaba una leve diferencia a su principal competidor, Federico Pritchard, seguido por Gaitán, Dos santos y el esquelense Franco Paredes que escalaba posiciones.

La tercera etapa presentó 14 disparos con la dificultad de correr en retroceso. Otra vez Fernando Lago se lo adjudicó, aumentando la ventaja sobre Federico Pritchard que caía un lugar más detrás de un reaparecido Javier Gaitán. Dos Santos y Paredes volvían a quedar parejos detrás del grupo más competitivo, mientras que Enrique Pritchard se ubicaba lo mejor posible luego de una larga inactividad deportiva.



LA EXPECTATIVA PRESENTE HASTA EL FINAL



Con mucha expectativa, se observó las dos últimas etapas definitorias. La etapa número 4 repartía numerosos puntos con sus 28 disparos mínimos. No fue ni para Lago ni para Pritchard, porque Javier Gaitán desempolvaba su talento para poner suspenso hasta la última etapa. Lago perdía un 4% en manos de Gaitán pero volvía a estirar ventajas sobre Federico Pritchard quien tenía ahora pocas esperanzas para la última y definitiva etapa. Esta debía resolverse recogiendo el arma de una mesa, cargándola y haciendo fuego a tres metales con blancos penalizables detrás. No era apta para ansiosos y muchos pagaron la velocidad con puntos en contra. La tranquilidad de Javier Gaitán rindió sus frutos y se adjudicaba nuevamente el primer puesto, seguido muy de cerca por Erito Dos Santos y más lejos Lago y los Pritchard. Aquí un párrafo aparte merece Miguel Mantilla que obtenía la mejor posición desde que compite en la división Producción.

No le alcanzó a Gaitán por muy poco y Fernando Lago alcanzaba un triunfo trabajoso que le servirá para emparejar un poco la competencia con Federico Pritchard y llegar bien armado al regional de Bariloche. Ahora se suma Javier Gaitán a la lucha y un Erito Dos Santos que ha mostrado las garras.

El santacruceño Nicolás Soto también dio una interesante levantada ganándole el duelo al grupo de Franco Paredes, Enrique Pritchard y Carlos Relly. Esta fecha dejó como novedad varios debutantes, incluida una dama como Nancy Mariscal acostumbrada a otros campos y disciplinas de tiro. Allí también se metió Luis Martínez de excelente debut, dejando atrás a varios que llevan más tiempo que él en la disciplina y al otro, casi debutante, como Fernando Wiernes que se encuentra haciendo sus primeras armas.



PANORAMA



División Producción

1°- 100 % Fernando Lago

2°- 96,43 % Javier Gaitán

3°- 93,16 % Federico Pritchard

4°- 83,75 % Erito Dos Santos (S)

5°- 73,81 % Nicolás Soto

6°- 68,63 % Franco Paredes

7°- 66,42 % Enrique Pritchard,

8°- 62,19 % Carlos Relly (SS)

9°- 53,72 % Mariano Prat

10°- 47,68 % Luís Martínez

11°- 47,51 % Alejandro Lucero

12°- 42,84 % Sergio Carreño

13°- 39,22 % Fernando Wiernes

14°- 27,74 % Miguel Mantilla (S)

15°- 15,69 % Nancy Mariscal



División Estándar

Participante: Pereyra, Luis (SS)



Ránking 2017 (2°da fecha)

- Producción: Pritchard F. 193 puntos, Lago 186, Dos Santos 154, Paredes 145, Relly 134, Soto 109, Prat 99, Gaitán 96, Lucero 95, González 83.



