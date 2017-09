El Patagónico | Deportes | TIRO - 06 septiembre 2017 Fernando Lago mantuvo su liderazgo en el Tiro Práctico Además de los locales, la fecha también contó con participantes de Puerto Madryn, Trelew, Caleta Olivia y Mar del Plata. Disfrutaron de un torneo con excelente clima y ambiente de camaredería.

El pronóstico indicaba viento que iría disminuyendo para la hora en que el Círculo de Caza Mayor disputaría la VI fecha de la modalidad Tiro Práctico. Se asumió el riesgo y los 16 deportistas que se dieron cita, disfrutaron de un torneo con excelente clima, tanto por el sol como por lo competitivo y ambiente de camaradería.

Para recibir a las pistolas semiautomáticas se dispusieron 5 etapas de diversos diseños que pusieron a prueba las habilidades resolutivas de los tiradores deportivos. Como siempre se recibieron visitas de Puerto Madryn, Trelew, Caleta Olivia y Mar del Plata, agrupados todos bajo la división Producción.

La primera etapa disponía de 9 disparos mínimos con la opción de un blanco "bonus" que aparecía por breves instantes. En la mente de los tiradores surgieron dudas sobre la estrategia a utilizar para obtener los mejores dividendos. La escuadra que la disparó en primera instancia apeló al "bonus" y la siguiente no lo hizo, siendo al parecer, esta última opción la más eficiente. Ninguno de los 3 primeros puestos tardó más de 4 segundos, siendo Fernando Lago el mejor de ellos, seguido en distancia por Javier Gaitán, Esteban Palomba y Enrique Pritchard. Ninguno de los tiradores que utilizó el "Bonus" estuvo entre los primeros tres puestos.

Se vino la segunda etapa, con 26 disparos mínimos y también un blanco bonus que esta vez fue menos utilizado aún. Con un tiempo de unos 4 segundos menos que el más próximo, Fernando Lago reafirmó su poderío con un excelente recorrido. El marplatense, actualmente radicado en Trelew, Esteban Palomba también hizo una excelente tirada, seguido muy de cerca por Gaitán, Dos Santos y Prat hasta conformar un importante grupo que se iban apilando detrás del actual campeón de la modalidad.

La tercera etapa constaba de 11 disparos mínimos con un reactivo y otro blanco móvil. Con menos de 9 segundos en terminarla, Federico Pritchard sorprendía y ponía suspenso a la definición. Aquí Fernando Lago perdía algunos puntos, siendo incluso superado por Erito Dos Santos. Enrique Pritchard y Esteban Palomba tampoco perdían pisada y quedaban muy próximos al 90%.

La cuarta etapa disponía de la mayor cantidad de disparos de la fecha, siendo necesarios al menos 31 de ellos para completarla. Siendo las etapas largas la especialidad de Lago, todos esperaban un gran desempeño hasta que ocurrió lo impensado. En uno de los sectores clave de la etapa, Fernando Lago derrapó y fue a dar con su humanidad al suelo y si bien no corrió peligro su integridad, el tiempo de 10 segundos o más que le demandó levantarse y acomodar los cargadores lo relegó bastante más lejos de Federico Pritchard. Aquí el pelotón de seguimiento fueron Gaitán, Prat y el otro Pritchard.

Se vino la definición con una etapa de 22 disparos, donde además de Lago y Pritchard, Gaitán y Dos Santos podían dar el batacazo si los punteros seguían cayéndose. No fue así y Fernando Lago apretó el acelerador con un tiempo asombroso ya que le sacó entre 5 y 7 segundos al séquito que lo trataba de alcanzar. Una vez más el campeón actual sacó sus pergaminos y puso la vara muy alto, allá donde pocos lo logran.

Para la anécdota quedaron pinceladas de algunas acciones de la fecha. Oscar Nieva debió retirarse antes de tiempo por una mala pisada y el super senior Relly alternó buenas y malas, donde algunas distracciones lo relegaron de puestos mejores. Mariano Prat sigue en ascenso y con pistola prestada a poco estuvo de arrebatarle el puesto al mejor en Seniors, Erito Dos Santos e incluso al dueño de la misma, Javier Gaitán. Enrique Pritchard a pesar de su inactividad, regresó con mejor nivel que en pasadas ediciones. Hugo González sufrió en cansancio de sus viajes pero aun así se las ingenió para ser el mejor de los Super Seniors.

Fue curiosa la ausencia de las damas ya que ni Alejandra Fernández, ni la actual animadora Nancy Mariscal estuvieron disputando la fecha. Miguel Mantilla con paciencia y empeño logró completar con éxito todas las etapas y darse el gusto de superar a un histórico de la modalidad como es Oscar Nieva. Nicolás Soto, Jorge Alí y Luís Martínez quedaron un tanto abajo de la general pero demostraron varios pasajes de calidad que de tornarse regular, seguramente subirán bastante en el escalafón deportivo.

En resumen, esta edición demostró que los candidatos siempre son dos: Pritchard y Lago pero con un segundo pelotón cada vez más apilado y expectante para alcanzar los líderes. Los primeros 10 puestos quedaron en un 30%, demostrando un nivel general cada vez mayor, tal como el Círculo de Caza espera de sus disciplinas deportivas.



PANORAMA



División Producción

Fernando Lago 100%

Federico Pritchard 93,43%

Javier Gaitán 90,28 %

Erito Dos Santos (S) 86,33 %

Mariano Prat 83,76 %

Enrique Pritchard 83,59 %

Esteban Palomba 83,45 %

Enrique Meza 75,93 %

Hugo González (SS) 70,33 %

Alejandro Lucero 69,83 %

Nicolás Soto 65,11 %

Jorge Alí (S) 65,10 %

Carlos Relly (SS) 62,27 %

Luis Martínez 54,18 %

Miguel Mantilla (SS) 39,33 %

Oscar Nieva 29,77 %



Ránking sumadas 6 fechas

División Producción: Fernando Lago 586 puntos; Federico Pritchard 561; Erito Dos Santos 464; Javier Gaitán 449; Mariano Pratt 392; Carlos Relly 374; Alejandro Lucero 338; Hugo González 299; Nicolás Soto 250.



