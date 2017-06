El Patagónico | Deportes | TIRO - 08 junio 2017 Fernando Lago se adjudicó la tercera fecha del Tiro Práctico Se quedó con el primer puesto en la división Producción que contó con la presencia de 18 participantes. La prueba correspondiente al ránking 2017 de la modalidad se desarrolló con pistolas de grueso calibre en unas cinco etapas.

Ya retomada casi por completo la rutina deportiva del Círculo de Caza Mayor, la cercanía del invierno se hacía notar y a pesar de las bajas temperaturas previstas, la subcomisión de Tiro Práctico decidió dar luz verde a la organización de la tercera fecha del ránking 2017 de la modalidad. La decisión fue acertada por cuanto la mañana del domingo fue excelente marco para la concurrencia de casi una veintena de tiradores deportivos, incluyendo a los tres debutantes de este año.

Los organizadores del club prepararon para las pistolas de grueso calibre unas 5 etapas para las cuales había que disparar más de 93 tiros mínimos para completarlas. La división más popular fue Producción, la cual agrupó 18 de los 19 participantes, persistiendo LuIs Pereyra como único representante de la otrora concurrida Estándar.

La competencia implicó la repetición de un triunfo para Fernando Lago, quien evidentemente vino entonado luego de su excelente desempeño durante el concurso de gran nivel disputado en Bariloche hace dos fines de semana. Allí también se destacaron varios federados de la región y locales como Nicolás Soto, Federico Pritchard, Erito Dos Santos, Carlos Relly y Luís Pereyra.

Para desentumecer al frío de la primera hora de la mañana se dispuso una de las etapas más pequeñas con 9 disparos, un blanco reactivo sumado a un pequeño desplazamiento hacia atrás. En ella Fernando Lago comenzó con un tiempo increíble de menos de 6 segundos, superando a un sorprendente Nicolás Soto que con gran autoridad quedaba a la expectativa muy por arriba de los demás. Un poco más abajo siguieron Los Pritchards y el trelewense Hugo González entre ellos.

Se vino la etapa mayor, con 28 disparos, múltiples recorridos y posiciones de tiro. Esta vez Fernando Lago sacaba una leve diferencia a su principal competidor, Federico Pritchard, seguido por Gaitán, Dos Santos y un reaparecido Jorge Alí que escalaba posiciones.

La tercera etapa presentaba 16 disparos con la dificultad de partir de sentado, correr en retroceso y con blancos muy cubiertos por los temibles "No shoot". Esta vez un sorprendente Erito Dos Santos se la adjudicaba, achicando la ventaja que tenía con Fernando Lago, quien igual se afianzaba en el tercer lugar con excelentes puntos para encarar la última cancha con dos etapas más. Javier Gaitán mostraba sus dotes de regularidad en el segundo puesto, mientras que además de Lago le seguían Hugo González y Federico Pritchard.

Con mucha expectativa todo el grupo miró las dos última etapas donde todo se definiría. La etapa número 4 repartía numerosos puntos con sus 13 disparos mínimos. No fue ni para Lago ni para Gaitán por cuanto Federico Pritchard reaparecía con renovado talento para poner suspenso hasta la última etapa. Si bien no fue el ganador, aquí la sorpresa la dio Mariano Prat, quien con pistola prestada no pareció molestarle la adaptación y se ubicó en el segundo lugar. Lago perdía un 23% y Gaitán 28% pero conservaban intactas las posibilidades para definir en la última. Esta etapa debía resolverse desde un perímetro lejano a los blancos y era necesario mantener gran concentración para no perderse entre tantas posiciones de tiro. No era apta para ansiosos y muchos pagaron la velocidad con puntos en contra. La pasmosa tranquilidad de Fernando Lago y Javier Gaitán rindieron dividendos y se adjudicaba nuevamente el primer puesto Fernando seguido muy de cerca por Javier. Federico Pritchard perdió no solo un blanco, sino cualquier esperanza para lograr arrimar a los dos punteros. Sí, por el contrario también lograron puestos de relevancia los visitantes del valle, Enrique Meza y Hugo González.

Recién hasta bien entrada la tarde cuando la computadora arrojó sus guarismos, no se sabía quien ganaba entre Gaitán y Lago. No le alcanzó a Gaitán por muy poco y Fernando Lago alcanzaba otro triunfo trabajoso que le servirá para emparejar un poco la competencia con Federico Pritchard y Javier Gaitán que este año vienen afilados.

El santacruceño Nicolás Soto también continúa con una interesante levantada ganándole el duelo al grupo de Hugo González, Erito Dos Santos y Jorge Alí.

Esta fecha dejó como novedad la continuidad de varios debutantes de este año, incluida Nancy Mariscal acostumbrada a otros campos y disciplinas de tiro, esta vez llegó temprano para completar la totalidad de las etapas junto con Luís Martínez y Fernando Wiernes. Todos tuvieron buena actuación, cumpliendo las normas de seguridad estrictas y ganando en varias oportunidades a varios históricos de la disciplina.

Son muchos aspectos positivos lo que mostró esta temprana tercera fecha, la presencia de competidores nuevos, la renovada competencia entre Lago, Gaitán, Pritchard y Soto y la regularización de las actividades luego de la nefastas lluvias de marzo - abril que dejaron la ciudad sin gran parte de su infraestructura con pocos clubes en condiciones de retomar la posta deportiva. Quizá este último punto sea el más importante y reconfortante para la institución.



PANORAMA



División Producción

1° Fernando Lago 100 %

2° Javier Gaitán 92,11 %

3° Federico Pritchard 91,53 %

4° N icolás Soto 76,24 %

5° Hugo González 73,48 %

6° Erito Dos Santos (S) 72,59 %

7° Jorge Alí 71,85 %

8° Enrique Meza 70,38 %

9° Mariano Prat 69,70 %

10° Enrique Pritchard 60,81 %

11° Franco Paredes 52,62 %

12° Carlos Relly (SS) 51,72 %

13° Fernando Wiernes 43,91 %

14° Alejandro Lucero 42,66 %

15° Luis Martínez 40,32 %

16° Federico Tornese 39,15 %

17° Nancy Mariscal 29,44 %

18° Miguel Mantilla (SS) 26,72 %



División Estándar

Participante: Luis Pereyra (SS)



Ránking 2017 a tres fechas

Producción: Lago 286, Pritchard F 285 puntos, Dos Santos 226, Paredes 197, Gaitán 189, Relly 185, Soto 185, Prat 169, González 156, Lucero 138.





