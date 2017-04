El Patagónico | Deportes | TIRO - 10 abril 2017 Fernando Lago se destacó en el Open 2017 de Tiro Práctico También tomaron parte de la división Producción Federico Pritchard, Jorge Alí, David Davies, Franco Paredes y Hugo González. Todos habituales participantes de de los torneos que organiza el Círculo de Caza Mayor General Lagos.

Pareciera que las condiciones climáticas vedaron el deporte al aire libre comodorense, pero el Círculo de Caza Mayor General Lagos siempre tiene un as bajo la manga y buenas noticias para el ámbito deportivo del tiro.

Ya es sabido que la modalidad del Tiro Práctico con pistolas de grueso calibre posee amplia trayectoria y el Círculo de Caza ha dado numerosos exponentes de excelente nivel.

En los últimos años la división Producción se ha transformado en la más popular y competitiva del país y el mundo en general, no siendo Comodoro Rivadavia la excepción a la regla.

Entre el 2015 y 2016 el duelo se ha centrado entre Fernando Lago y el otrora comodorense actualmente radicado en Puerto Madryn, Federico Pritchard. Este último obtuvo el campeonato local en 2015, mientras que Fernando Lago una vez recuperado de sus operaciones de rodilla volvió al ruego con un sprint terrible y se adjudicó el ránking 2016.

Con un entrenamiento intensivo y luego de la clínica del afamado tirador de nivel internacional, Germán Romitelli dictada en Comodoro, Fernando concurrió al Open de Tiro Práctico en Buenos Aires, donde el Tiro Federal Argentino de Núñez fue el gran anfitrión para los más de 140 deportistas.

El Círculo de Caza General Lago aprovechó su valiosa experiencia y estos días de lluvia para entrevistarlo y conocer sus apreciaciones en este concurso fuera de su zona y de un nivel superlativo.

n ¿Qué tipo de etapas te encontraste en el campo de tiro?

Eran etapas muy técnicas con desplazamientos no tan grandes que inducían al tirador a empujar sus límites y tomar riesgos. Todo técnico pero rápido en algunas donde pude arriesgar y sumar puntos. Una de las cosas que más me preocupaba eran los blancos móviles que no solemos instalar mucho en nuestro ámbito. Me quedó la satisfacción de no fallar en este punto gracias al continuo entrenamiento que hice antes de partir.



¿Tuviste temor al comienzo? ¿Cómo arrancaste?

Me concentré mucho al comienzo y eso me aflojó los nervios, realmente me permitió un excelente arranque estando siempre entre los primeros 15.



Ya que lo mencionaste, ¿en qué puesto quedaste en la mejor etapa?

Un noveno puesto donde las cosas me salieron realmente bien.

n ¿Qué lecciones te llevaste?

Aprendí mucho, sobre todo a ser muy selectivo a la hora de tomar riesgos y aplomarse para lograr ser conservador a la hora de ganar puntos por regularidad.



¿Qué habría que mejorar para estar arriba del 70%?

La distancia conspira para estar mezclado con los tiradores de punta. Si querés estar arriba hay que viajar más seguido a los concursos de gran nivel. El Círculo de Caza viene haciendo un trabajo encomiable con tantos años de regularidad y organización pero en Buenos Aires, Córdoba, etc. están los polígonos más grandes donde se hacen torneos de nivel internacional. Digo internacional porque se allí vienen saliendo grandes promesas como actualmente lo es Germán Romitelli ubicado entre los primeros 5 a nivel mundial. En lo personal estar en el puesto 30 entre 110 deportistas nacionales me dejó bastante conforme, más sabiendo que fui desde la región más lejana.



¿Esto podría ser un resumen del porque fuiste?

Claro! Fui para mejorar y adquirir la experiencia necesaria para lograr clasificar a algunos de los eventos internacionales. Esa es mi meta actual y ayudaría mucho si a nivel local se aumentara la competitividad. En esto fue increíble verlo competir a Germán, donde observé lo regular que era, la precisión de sus disparos era asombrosa además de técnicas nuevas que yo mismo estoy tratando de implementar y trabajar.



¿Tuviste algún bajón?

El segundo día fue tremendo ya que el clima era en extremo caluroso y húmedo, factores que mermaron un poco la concentración, sumado al cansancio típico luego de más de 300 disparos. También debo mejorar mi arma que está resentida luego de tantos ajustes, entrenamiento y competencia. En ese punto estoy dando ventaja, más cuando algunos tiradores van con otra pistola de repuesto y no tienen que tomar un vuelo.



¿Fuiste solo o también había tiradores de la zona?

Fuimos varios de los que animamos el ránking local de la división Producción como Federico Pritchard, Jorge Alí, David Davies, Franco Paredes y Hugo González. De ellos, varios anduvieron bien y Federico quedó a un nivel similar al mío.



¿Estás recibiendo alguna ayuda para afrontar el desafío?

Por suerte, la constancia del Círculo de Caza en mantener un ránking de una modalidad federada ha permitido que venga alguna ayuda extra. En este punto no puedo dejar de agradecer a Othar Macharashvilli de Comodoro Deportes, a su hermano Vladimiro, Gimnasio Hight Training, las empresas Mero y Mam, como así también la Armería El Puma y Marmolería Uria que son todos amantes del tiro deportivo. A veces uno no se imaginaba que había tantos fanáticos de un deporte donde pareciera que no hay tantos representantes como debería.



Fuente: