El Patagónico | Deportes | TIRO PRACTICO - 04 julio 2017 Fernando Lago se destacó en la IV fecha de Tiro Práctico Más de una docena de tiradores participó de la competencia de puntería que se dividió en seis etapas. En resultados, la incógnita se mantuvo hasta el final y la rigurosidad del certamen dejó a varios participantes a mitad de recorrido.

Durante el fin de semana, más de una docena de tiradores se dieron cita para disputar la IV fecha del ranking 2017, donde la atención radicó en la División Producción, donde compite el comodorense Fernando Lago y el madrynense Federico Pritchard.

Ambos tiradores gozan de buen nivel y los resultados lo ratifican, alternando en desempeño Javier Gaitán, Erito Dos Santos y otros en ascenso como Mariano Prat.

Los organizadores armaron la logística el sábado por la tarde. Por ello, para las pistolas de grueso calibre, dispusieron un campo con 6 etapas, de las cuales 3 fueron amplios recorridos de tiro y las restantes con escaso o nulo desplazamiento y disparos. Además se realizó una prueba de cronógrafo sorpresa para constatar que las municiones estuvieran de acuerdo al reglamento. Lamentablemente Luís Martínez quedó fuera de la puntuación por este motivo, sino se hubiera ubicado en el 11° lugar en la General.

En el comienzo se optó por una de las etapas pequeñas con un mínimo de 10 disparos, donde había que medir cada centímetro recorrido para ganar tiempo. Los resultados volvieron a mostrar la extrema paridad entre Fernando Lago y Federico Pritchard, donde menos del 1% favoreció al primero. También aquí se vislumbró otro duelo aparte entre Javier Gaitán y Mariano Prat, con el particular atractivo que ambos compartían la misma pistola.

La etapa dos consistió en un recorrido con múltiples posiciones de tiro que debía hacerse velozmente para llegar al primer puesto. Menos de dos segundos de diferencia le alcanzaron a Fernando Lago para volver a imponerse sobre el madrynense. En tanto que Javier Gaitán seguía en expectativa repitiendo el tercer puesto y alejándose un poco del acechante Prat.



UN FINAL IMPREDECIBLE



Ya en la tercera etapa, debía resolverse sobre una línea y constaba de varios metales y dos blancos finales parcialmente expuestos. Aquí retomó brío Federico Pritchard y obtuvo una gran ventaja sobre el resto. El pobre desempeño de Lago en esta etapa, despertó dudas sobre quien seguiría el camino hacia la punta. De cualquier manera, al ser una etapa corta, los puntos a repartir no eran tantos. Erito Dos Santos también se sumó a la pelea por cuanto se ubicaba en segundo lugar.

La más grande de las etapas fue la cuarta, que necesitaba al menos 31 disparos para completarse en un estilo zigzag muy original y vistoso. Allí Fernando Lago retomaba la punta y aventajaba a Pritchard por apenas un segundo, seguido muy de cerca por Javier Gaitán que de apoco se consolidaba en el tercer puesto. Desafortunadamente aquí quedó fuera de competencia Sergio Carreño, quien se vio sorprendido por un cambio de dirección y el oficial de campo no dudó en detener su corrida.

La última cancha de tiro disponía de una etapa doble con varios blancos penalizables que hicieron estragos entre los ansiosos. Con nervios de acero Federico Pritchard volvió a poner suspenso y se la adjudicó con gran eficiencia, otra vez seguido ahí nomás por Lago y Gaitán.

En la etapa final, y con escaso recorrido pero con posiciones de tiro cambiante, Pritchard fue más conservador y obtuvo excelente puntaje mientras que Lago salió a quemar las naves con un tiempo extraordinario que le benefició con más de un 7% de ventaja. Aquí sorprendió Mariano Prat con un desempeño muy superior a su inmediato competidor Javier Gaitán y por poco se ubica en el segundo lugar. Estas pinceladas de talento seguramente le rendirán muy buenos frutos en un futuro para nada lejano.

Computadora en mano se fueron calculando los resultados porque nadie a ciencia segura se atrevía a dar el ganador. Que fue para Fernando Lago y por menos del 2% de diferencia sobre Federico Pritchard. En el tercer puesto quedaba Javier Gaitán, levemente por arriba de Mariano Prat quien pagó caro no ser tan parejo en sus desempeños y casi se le da en la etapa final.



RESULTADOS FINALES



Participante en División Estándar: Luís Pereyra.



División Producción

1° Fernando Lago 100 %

2° Federico Pritchard 98,27 %

3° Javier Gaitán 84,94 %

4° Mariano Prat 81,35 %

5° Erito Dos Santos (S) 76,28 %

6° Hugo González (SS) 73,33 %

7° Alejandro Lucero 69,72 %

8° Carlos Relly (SS) 63,99 %

9° Enrique Pritchard 56,81 %

10° Fernando Wiernes 43,20 %

11° Miguel Mantilla (SS)30,40 %

12° Nancy Mariscal 29,12 %

DQ: Sergio Carreño.

S/P: Luis Martínez.



Fuente: