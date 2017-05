El Patagónico | Deportes | RUGBY - 05 mayo 2017 Fernando Rizzi: "no queremos un lesionado más en nuestro deporte" "Se tomaron medidas tendientes a brindar mayor seguridad y disuadir ciertas mañas que han adquirido los jugadores con el tiempo, y cierta filosofía del scrum como sometimiento en el cual valen prácticas que queremos desterrar", informó Rizzi.

El secretario de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Fernando Rizzi, responsabilizó ayer a "una cultura de sometimiento en el scrum" por la reiteración de lesiones cervicales que ocurrieron durante el año en los torneos locales.

"El año pasado tuvimos tres lesionados graves en situación de scrum", dijo Rizzi a Télam Radio, y explicó que "se dieron fuera de la estadística que veníamos teniendo, que era menos de uno por año en la última década".

A partir de esto, la UAR resolvió modificar el reglamento para proteger a los jugadores en la situación scrum, y conformó un Comité de Seguridad a cargo de Alexis Padovani, ex pilar del CASI que en 1997 quedó cuadripléjico luego de un error de entrada en el scrum, y desde entonces está en silla de ruedas.

Las nuevas medidas buscan evitar lesiones como aquellas, al prohibir las embestidas en el scrum. "Se tomaron medidas tendientes a brindar mayor seguridad y disuadir ciertas mañas que han adquirido los jugadores con el tiempo, y cierta filosofía del scrum como sometimiento en el cual valen prácticas que queremos desterrar", informó Rizzi.

Para el dirigente, "esto en el profesionalismo no pasa, todas las lesiones se dieron en el rugby amateur", y también resaltó que se trata de un fenómeno específico de Argentina, donde "tenemos una cultura distinta con el scrum".

"Es una faceta de reinicio del juego luego de una infracción, con disputa leal de la pelota, y lamentablemente se ha desarrollado una cultura de sometimiento en el scrum que podría llevar a este tipo de lesiones", agregó Rizzi.

Sin embargo, destacó que "descartamos la mala fe" por parte de los jugadores, y que "no queremos un lesionado más en nuestro deporte".



