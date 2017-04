El Patagónico | Deportes - 10 abril 2017 Ferreyra lució imparable en el TR Junior

En un domingo gris y con probabilidades de lluvia, la categoría Top Race Junior salió a la pista y mostró una impecable carrera, con alguna que otra complicación para algunos pilotos pero esto le dio más emoción a la victoria del santafecino Martín Ferreyra.

Una vez más el protagonista fue el #14 quién dominó la carrera de principio a fin, confirmando su gran performance en los entrenamientos y en la etapa clasificatoria, manteniendo una ventaja clara sobre su perseguidor Stefano Di Palma y unos segundos más atrás aparecía Francisco Hernández quien logró mantenerse en la tercera posición. El más experimentado de la Junior Adrián Tracogna y el porteño "Pupi" Yema completaron las primeras cinco posiciones.

No fue un buen fin de semana para Marcos Brugues ya que el auto tuvo problemas toda la fecha y para el colmo abandonó en la tercer vuelta, de esta manera no clasificó para sumar puntos por no completar el 75% (10 vueltas) de la competencia.

Lo mismo pasó con el piloto #100 José Montanari porque abandonó en la novena vuelta: "largué en la P14 venía con un buen ritmo superando a dos en la largada, hasta que empecé a perder velocidad, y también se me venía desinflando el neumático delantero derecho hasta que se paró el motor y tuve que abandonar la carrera". Fueron las palabras de Montanari.

El cordobés Rodrigo Ortega tuvo que abandonar faltando cuatro vueltas por problemas con la transmisión esto lo dejó en la P15 detrás de Nicolás Sánchez quién mostró una buena adaptación sobre el auto.

La bandera a cuadros marcó el final y el piloto quien representa a la ciudad de Ceres se quedó con el podio nos decía lo siguiente: "En la primera vuelta encontramos el piso que estaba para acelerar y era bueno, pensábamos que con las gomas frías un poco se iba a notar pero no, es más mejoramos el tiempo de la clasificación, con Stefano salimos a clasificar todas las vueltas él tenía un buen auto también y sabíamos que iba a salir a buscar la victoria. Nosotros hicimos la diferencia en la primera parte y supimos mantenerla".



PANORAMA - 14 VUELTAS



1° Martín Ferreyra Chevrolet 20:33.195

2° Stéfano Di Palma Mercedes a 2,892

3° Francisco Hernández Audi a 5,696

4° Adrián Tracogna Merecedes a 10,440

5° Nicolás Yema Chevrolet a 16,216

6° Franco Morillo BMW a 18,843

7° Guillermo Morat Mercedes a 24,590

8° Alexis Olivieri Chevrolet a 25,044

9° Lucas Petracchini Mercedes a 34,972

10° Leandro Elizalde BMW a 37,434

Fuente: