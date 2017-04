El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 19 abril 2017 Ferro Carril Oeste expone la punta de la Conferencia Sur Además, Obras Sanitarias recibirá a La Unión de Formosa, Argentino de Junín será local de San Martín de Corrientes, Atenas se medirá en Córdoba con Quilmes y Quimsa se enfrentará en su cancha con Regatas Corrientes.

Ferro Carril Oeste (32-16), nuevo líder de la zona Sur, recibirá esta noche a Peñarol de Mar del Plata (19-31), en la recta final de la etapa clasificatoria de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), previa al ingreso a la serie de playoffs.

El encuentro se jugará desde las 21:00 en el gimnasio Héctor Etchart del club de Caballito. Los árbitros serán Fernando Sampietro-Oscar Britez.

El conjunto "verde", que lleva una racha de cinco triunfos en hilera, quedó en lo más alto de la tabla de posiciones, tras el ajustado 73-69 que consiguió en la noche del lunes ante La Unión de Formosa (21-30). Desplazó a San Lorenzo (32-16) por mejores resultados en los encuentros entre ambos.

El equipo de Alvaro Castiñeira intentará mantener ese sitial de privilegio, apostando a la solidaridad colectiva, a la capacidad conductiva de Franco Balbi (6,2 asistencias por partido), a la versatilidad del escolta Jonathan Maldonado (12,2 puntos; 2,9 rebotes y 3 asistencias por encuentro) y a la potencia bajo los tableros de Ramón Clemente (13,6 puntos y 6,6 rebotes) e Ignacio Alessio (13,4 y 4).

Enfrente estará Peñarol, que necesita aún conseguir algunos éxitos para escaparse definitivamente de la última colocación en la Conferencia y olvidarse del descenso tan temido.

El equipo marplatense, que perdió con Boca Juniors (15-34) en la noche del lunes por 82-77, mantiene en duda la participación del alero chaqueño Franco Giorgetti, afectado por un golpe en el hombro.

Además, San Martín de Corrientes (34-14), líder de la Conferencia Norte, visitará desde las 21:00 a Argentino de Junín (25-23), con el arbitraje del binomio Fabricio Vito-Alejandro Zanabone.

El conjunto "rojinegro" se impuso recientemente como visitante de Obras Basket (23-25) por 84-77, pero la victoria tuvo un costo elevado: perdió por lesiones al escolta Matías Lescano (sufrió la rotura de tres dientes tras un choque con Fernando Zurbriggen) y al base Juan Pablo Cantero (molestia en el pie izquierdo).

Por su lado, el elenco juninense reunió dos preciados triunfos en sus últimos compromisos: superó a Boca en la Bombonerita (78-74) y minimizó a San Lorenzo (70-61) en el Fortín de las Morochas.

Los otros dos encuentros pautados para hoy serán: Atenas de Córdoba (19-28)-Quilmes de Mar del Plata (22-26), a las 21:30; y Quimsa de Santiago del Estero (24-26)-Regatas Corrientes (30-18), a partir de las 22:00.



EL MENU PARA ESTA NOCHE



20:00 Obras Sanitarias vs La Unión; Diego Rougier y Julio Dinamarca.

21:00 Argentino vs San Martín; Fabricio Vito y Alejandro Zanabone.

21:00 Ferro Carril Oeste vs Peñarol; Fernando Sampietro y Oscar Britez.

21:30 Atenas vs Quilmes; Juan Fernández y Silvio Guzmán.

22:00 Quimsa vs Regatas Corrientes; Alejandro Chiti y Leonardo Zalazar.



