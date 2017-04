El Patagónico | Deportes - 27 marzo 2017 Ferro tiene una dura visita a Formosa

Ferro Carril Oeste (27-15), escolta en la división Sur, intentará cerrar exitosamente la gira que emprendió por la región Norte cuando esta noche enfrente al alicaído La Unión de Formosa (19-24), en la continuidad de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El partido se desarrollará desde las 22:00 en el Polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña.

El conjunto de Caballito viene de conseguir un importante triunfo sobre Regatas Corrientes por 95-92, en tiempo suplementario, luego de un empate en 84 tantos. El escolta Jonathan Maldonado, con 24 tantos, fue clave en la victoria del equipo del DT Alvaro Castiñeira.

Mientras que el equipo formoseño, situado en la octava colocación de la zona Norte, arrastra dos caídas consecutivas, la última muy fea ante Bahía Basket (63-99).

Además, a partir de las 21:00, en el gimnasio Angel Sandrín, el local Instituto de Córdoba (25-19), cuarto en la Conferencia Norte, se cruzará con el necesitado Boca Juniors (13-31), último en el Sur.

El conjunto cordobés derrotó como visitante a Quimsa de Santiago del Estero (80-75) en su anterior presentación, mientras que el quinteto "xeneize" cayó ajustadamente con Atenas de Córdoba, por 76-75, con un doble convertido por el norteamericano Pete Mickeal, a 8 segundos del cierre.

En tanto, en el estadio Osvaldo Casanova, el local Bahía Basket (22-15), tercero en el Sur, se cruzará con Argentino de Junín (22-21), cuarto en la misma división y que viene de obtener dos triunfos en hilera frente a Peñarol (83-74) y Quilmes (97-94), ambos en Mar del Plata.

La fecha se cerrará con el partido que sostendrán desde las 21:00 en Paraná el urgido Echagüe (7-34) y Obras Basket (21-22), en el estadio Luis Butta.



EL MENU PARA ESTA NOCHE



21:00 Instituto vs Boca Juniors.

21:00 Bahía Basket vs Argentino.

22:00 La Unión vs Ferro Carril Oeste.

