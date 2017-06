El Patagónico | Autos y Motos - 17 junio 2017 Fiat anticipa la llegada del sedán Tipo Arribará de Turquía con tres versiones, dos con motor 1.6 naftero con 110 CV y una 1.6 turbodiésel con 120 CV.

En la 8ª edición del Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires, Fiat presentó por primera vez en el país el Tipo con carrocería sedán (en Europa también hay un hatchback), que forma parte del Italian Garage de la marca en la muestra.

Perteneciente al segmento C y producido en Turquía, el modelo ha sido “concebido desde su inicio” como un auto de tres volúmenes bajo el concepto “Born to be Sedan”.

En términos de dimensiones, este sedán cuenta con 4,54 metros de longitud, 1,79 de ancho y 1,49 de altura, además de una distancia entre ambos ejes de 2,64 m.

Teniendo en cuenta las dimensiones exteriores, la marca italiana anuncia una buena habitabilidad interior, que se combina con un baúl con 520 litros de capacidad que se puede ampliar mediante el asiento trasero rebatible 60/40.

En el interior, el modelo posee una plancha de a bordo con una zona superior con plástico blando. Además, Fiat adelanta que contará con dos opciones de configuraciones, con distintos materiales y colores.

El Tipo llegará al país con una gama compuesta por dos variantes nafteras, la Pop 1.6 E-Torq y la Easy 1.6 (con más equipamiento), que es la que está presente en el stand de la marca. Además, se venderá la turbodiésel Easy 1.6 MultiJet.

Si nos referimos a los motores, el 1.6 naftero es el conocido E-torq, que posee cuatro cilindros, 16 válvulas y entrega 110 caballos de potencia. Se combinará únicamente con la caja automática de seis velocidades. Por su parte, el motor turbodiésel MultiJet genera 120 caballos y se asocia sólo con una caja manual de seis marchas.

Si hablamos del equipamiento, el modelo para el mercado local contará con cámara de visión posterior, sensores de luces y lluvia, control de velocidad crucero, sensores de estacionamiento y sistema multimedia Uconnect con pantalla táctil a color de 5 pulgadas, Bluetooth, streaming de audio, lector de SMS, reconocimiento vocal, entradas Aux y USB, navegación 3D y comandos en el volante.

