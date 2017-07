El Patagónico | Autos y Motos - 15 julio 2017 Fiat prepara una ofensiva de pick ups en la región Un medio brasileño brindó detalles sobre un profundo restyling para la exitosa Strada, que estará acompañada por una inédita camioneta derivada del Mobi.

En Brasil surgieron rumores sobre futuros planes que llevaría a cabo Fiat en la región, y que tendrán como protagonistas a las pick ups pequeñas de la marca. Una de ellas es la exitosa Strada, líder en el mercado del país vecino.

Según Autos Segredos, la ya histórica camioneta pequeña (fue lanzada en Brasil hace casi 20 años) recibirá una actualización estética profunda, con cambios en el frontal, los laterales y la parte trasera. Según otras informaciones, como las de Quatro Rodas, contará con un estilo frontal alineado al de los Mobi y Argo. La revista incluso realizó una proyección del posible diseño exterior.

Los cambios estéticos estarían acompañados por un equipamiento más atractivo. En ese sentido, AS menciona los controles de estabilidad y tracción, además de la dirección eléctrica, en ambos casos inéditos en la pick up.

En términos de mecánica, en Brasil anticipan la introducción del motor naftero 1.3 Firefly, que en el Argo entrega 99 caballos, junto con el E-torq Evo, la última evolución del 1.8 con 16 válvulas, que en el mencionado hatchback genera 130 CV.

El medio brasileño anticipa que la próxima renovación de la pick up, que conservaría las carrocerías conocidas (incluyendo la doble cabina con tres puertas), será presentada a fines del año que viene.

El segundo contraataque de Fiat sería una pick up inédita basada en el Mobi y que nacerá del proyecto que sería conocido con el código interno X1P. Para AS, tomará la plataforma 327 del Uno (el Mobi toma una parte de dicha estructura), tendría un diseño vinculado al del hatchback del segmento A y al menos carrocerías con cabina simple y extendida.

El mismo medio también indicó que la futura pick up pequeña, de la que publicó una recreación a modo de anticipo, utilizará el motor naftero 1.3 Firefly, acompañado por la caja manual y la automatizada GSR, ambas con cinco velocidades.

La revista Quatro Rodas también se sumó a los rumores de una nueva pick up, aunque menciona al proyecto X6P (de la misma familia del Argo y el sedán cordobés). La anuncia para fines del año que viene, como reemplazante de la Strada.

De esta forma, la marca italiana contaría con una gama de pick ups compuesta por tres productos, aunque aún falta la confirmación oficial sobre los modelos en cuestión.

Fuente: