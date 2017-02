Finalistas del Mundial difunden el poder sanador del abrazo del tango en Comodoro

El Centro de Amigos del Tango, que preside Dolores Morón, y la Secretaría de Cultura del municipio realizan todos los viernes la milonga callejera en la plaza de la escuela 83, en la que hoy a las 20:30 participarán Exequiel Relmuan y Bárbara Ferreyra, una exitosa pareja que por estos días visita Comodoro Rivadavia.Apenas llegados a la ciudad, los bailarines se acercaron ayer a la redacción de El Patagónico donde, en compañía de Dolores Morón, no solo contaron las actividades que realizarán, sino también dejaron algunas impresiones sobre el poder del abrazo que se genera a través del tango.Bárbara y Exequiel bailan juntos desde hace dos años y llegan a Comodoro en el marco de una gira por toda la Patagonia, que incluyó también actuaciones del otro lado de la cordillera, en el vecino país de Chile. La pareja cuenta con una amplia trayectoria y fue finalista del Mundial de Tango, edición 2015, en las categorías Tango Salón y alcanzaron la semifinal en Escenario. Mientras que el último año obtuvieron un séptimo lugar en Salón."Desde que comenzamos a bailar, uno de los objetivos era llevar el tango a todos los rincones posibles del país. Tenemos la suerte de haber sido convocados por Dolores (Morón) y hoy estamos en esta ciudad, donde sabemos la importancia y el enorme movimiento que tiene el tango", señala Bárbara.Exequiel asegura que solo en el ritmo del 2x4 se encuentra "ese abrazo, que es tan importante y emotivo. Esto es lo que uno siente y lo que buscamos trasladarle a la gente. Es una danza única, en el que la importancia de ese abrazo no tiene igual en ninguna otra", insiste.En el mismo sentido, como no podía ser de otra manera, la bailarina extiende aún más allá el sentimiento del abrazo y habla por primera vez de un concepto que se repitió durante la charla: el poder sanador del tango."El tango es un estilo de vida, es un gusto que uno comparte con gente de todas las clases sociales y edades. La música te lleva a otro lado porque ese abrazo, que uno mantiene durante tres minutos con una persona, que incluso uno puede no conocer, es realmente sanador. Es definitivamente un cable a tierra único", afirma.ACTIVIDADES TODOEL FIN DE SEMANADesde el Centro de Amigos del Tango, Dolores Morón agradeció a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, que conduce Daniel Vleminchx, por hacer posible la milonga callejera de los viernes y la presencia de Exequiel y Bárbara.La titular del Centro, además invitó a la comunidad a participar de las actividades que en la ciudad realizará la pareja, que arrancarán hoy en la plaza de la escuela 83 y continuarán mañana y pasado con un seminario, libre y gratuito, en el Centro Cultural, donde la música empezará a sonar a las 17. Por otro lado, aquellos un poco más experimentados o reservados, tienen la posibilidad de contratar clases particulares que Exequiel y Bárbara brindarán entre el lunes y martes. Para mayor información comunicarse al 156251302.