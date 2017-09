El juez Jorge Odorisio condenó a tres años de prisión en suspenso a Brian Smith, el fallo no conformó a la familia de Sergio Faúndez quien esperaba una pena más severa. "Un chico bueno se murió por su irresponsabilidad y quedó una basura", indicó la madre del canillita que siguió de cerca el juicio y espera que haya otro juez que entienda su postura antes de la sentencia quede firme.

Finalmente Smith no irá a la cárcel por la muerte del canillita

Esta tarde el juez Jorge Odorisio presidió el tribunal unipersonal que debía dar un veredicto respecto a la responsabilidad penal de Brian Smith por el homicidio culposo del canillita Sergio Faúndez ocurrido el 21 de enero de 2015. Odorisio condenó a 3 años de prisión en suspenso a Smith y le prohibió conducir durante 6 años.

Una decena de familiares de Faúndez siguió la audiencia con desazón y expresó su disgusto, ya que la pena no es de cumplimiento efectivo. "Quedó libre, dijeron un montón de cosas en la audiencia pero en síntesis lo dejaron libre", lamentó Mabel Jaramillo la madre del canillita con la voz entrecortada.

"Nosotros tenemos mucha bronca y no estamos de acuerdo, pero no sabemos si todavía se puede hacer algo. No es justo que por una irresponsabilidad de él (Smith) haya muerto un chico bueno que trabajó toda su vida y quede esto en la calle, una basura", lamentó.

"Usan como explicación que él no tenía antecedentes, pero eso que importa si mato a una persona. Smith se presenta a la audiencia debajo de las polleras de su mamá mientras yo a mi hijo no lo tengo más ", señaló la mujer en diálogo con este medio.

La madre de la víctima esperaba una pena ejemplificadora.



Ahora, indicó que esperarán a la última instancia que tendrá lugar 19 de octubre al mediodía, esperan que otro juez se haga eco del pedido de la familia y revise el fallo que emitió hoy Odorisio.

Cabe señalar que la fiscal Cecilia Codina había solicitado tres años y medio por el homicidio culposo de Smith, y el querellante Sergio Romero -que representa a la familia de Faúndez- pidió como pretensión punitiva 5 años de prisión efectiva.

MANEJABA CON 2,95 GRAMOS DE ALCOHOL EN SANGRE



El accidente ocurrió durante la madrugada del 21 de enero de 2015 cuando Faúndez se movilizaba a bordo de su motocicleta porque se dedicaba a la venta de diarios. Esa desgraciada madrugada cumplía con su tarea laboral y estaba detenido en el semáforo de las calles Rawson y Belgrano, en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

Según la acusación fiscal, Smith a bordo de una Fiat Strada embistió de atrás al motociclista. El canillita murió casi en el acto debido a las graves lesiones sufridas y los peritajes médicos constataron que el automovilista previo al accidente había salido de un prostíbulo de la misma cuadra donde ocurrió el choque.

Así quedó el vehiculo que conducía Smith.

Como elemento agravante, se constató que el automovilista conducía con 2,95 gramos de alcohol en sangre, indicó el respectivo test. Un testimonio concluyente durante el juicio fue el de la mesera que atendió a Smith en el cabaret, quedijo que llegó a servirle hasta cinco whiskies y similar cantidad de cervezas.