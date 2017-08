Finocchiaro anunció más ajustes económicos en las universidade

"En un radio de cinco kilómetros cuadrados no podemos tener universidades que dicten las mismas carreras, eso es una dilapidación de recursos", argumentó al centrar su análisis únicamente en la oferta de la educación superior que tienen Buenos Aires y otras grandes urbes, dejando de lado así el papel que cumplen las universidades públicas en el interior del país.

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro aseguró ayer que desde el Estado "no se financiarán más nuevas carreras que no tengan que ver con áreas de vacancia y que no sean estratégicas para el desarrollo del país, y "se reformulará el sistema de becas para apoyar a los alumnos que elijan estas carreras".

Durante la presentación del nuevo sistema de movilidad por acreditación de puntajes para estudiantes de las carreras de ingeniería, el ministro instó a los rectores de las universidades "a ser corajudos" para "ir a buscar las carreras del futuro".

Finocchiaro dio como ejemplo "las carreras de Enfermería y de Ingeniería en Petróleo, en donde en el país hay un gran campo laboral de desarrollo" y aseguró: "en un radio de cinco kilómetros cuadrados no podemos tener universidades que dicten las mismas carreras, eso es una dilapidación de recursos".

"Vamos a apostar muy fuerte hacia las ciencias aplicadas, no vamos a financiar más nuevas carreras en las que no haya áreas de vacancia y que no sean estratégicas para el desarrollo del país", remarcó.

En este sentido aclaró que en el caso de una nueva carrera que quiera dictar una universidad "nos sentaremos a hablar con sus autoridades para ver si está dentro de la lógica de lo que el Estado necesita financiar" y añadió que esto no significa romper con la autonomía universitaria "porque las universidades públicas son sostenidas por los impuestos de los contribuyentes".

"El sistema universitario argentino es fuerte, sano y vigoroso, pero hay que trabajar mucho para fortalecer áreas de conocimiento vacantes y estratégicas que coadyuven al crecimiento y la Universidad es la que debe apuntalarlo", dijo Finocchiaro.

Indicó además: "como universitario que soy defiendo la autonomía pero el estado tiene el deber de sentarse con los rectores para administrar este tipo de pautas y trabajar para mejorar los saberes y ver como se reordena el gasta corriente para poder invertir más en investigación, laboratorios o campos de deportes".





CAMBIOS EN BECAS

La nueva secretaria de Políticas Universitarias que asumió el mes pasado, Danya Tavela, aseguró, mientas tanto, "en la gestión anterior se trabajó sobre el sistema de becas específicamente, ahora se lo va a reformular, se va a dar más dinero a los alumnos que elijan carreras en las que haya áreas de vacancia".

Finocchiaro puso en marcha el nuevo sistema de acreditación por puntajes para estudiantes de ingeniería, que permitirá que si un alumno estudia en el norte del país y tenga que trasladarse a otra provincia, pueda hacerlo y seguir la carrera sin tener que rendir equivalencias o realizar trámites.

Este sistema, lanzado por el presidente Mauricio Macri y el exministro Esteban Bullrich el año pasado, se basa en un método que aplica la Universidad Nacional de Córdoba para sus alumnos desde varios años.

Tavela aseguró que el mes que viene "todos los alumnos del país que cursan las carreras de Informática y de Arquitectura podrán tener esta misma movilidad" y que "ya se está trabajando con las careras de Veterinaria y Agronomía para que puedan tener este beneficio a fin de año o febrero del año que viene".

La secretaria de Políticas Universitarias destacó que esta falta de flexibilidad "tenía varios impactos, retrasaba la graduación ya que si un estudiante tenía que mudarse a otra provincia no podía retomar la carrera".

En este aspecto Finocchiario aseguró que un alumno que estaba en cuarto año al cambiarse de universidad perdía 15 materias que ya tenía aprobadas.

Otro aspecto negativo "es la permanencia del alumno en el sistema universitario ya que el estudiante no podía en medio de la carrera experimentar otros formatos o vivir otras experiencias que enriquezcan su aprendizaje ya que eso no era reconocido como parte de la carrera", explicó Tavela.