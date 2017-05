El Patagónico | Deportes | CICLISMO - 09 mayo 2017 Fiorella Malaspina agradece a Chubut Deportes Luego de un gran rendimiento en el Argentino de Ciclismo, la atleta chubutense visitó la sede del ente provincial con su entrenador Juan Dening.

Fiorella Malaspina comenzó su carrera como triatleta, es por eso, que sorprende a propios y extraños el gran rendimiento que tiene en su desafío actual: el ciclismo. El mes pasado, participó de la 106° edición del Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta Élite en San Luís con gran presencia en las dos competencias.

Por este motivo, la atleta visitó la sede de Chubut Deportes con su entrenador Juan Dening para reunirse con el presidente del organismo, Walter Ñonquepán y el gerente general, David Cárdenas.

En primer lugar, Malaspina tuvo la actuación más destacada de los atletas chubutenses al lograr la medalla de plata en Contra Reloj Individual. Con un tiempo de 32'43"80, Malaspina quedó en segundo lugar solo detrás de la santafesina Valeria Muller que logró una marca de 32'39"43. Mientras que al otro día sábado, para finalizar su participación en el Campeonato, la atleta chubutense quedó en el top 10 de Ruta Elite en un circuito de 15 km para completar los 80 km.

"Pudimos lograr un segundo puesto en el Campeonato Argentino Elite, que es lo más alto que tenemos en el ciclismo nacional, y mi visita a Chubut Deportes se debe a agradecer al organismo, a Walter (Ñonquepan) y David (Cárdenas) por el apoyo brindado desde el comienzo", destacó Malaspina.

Si bien el ciclismo no es algo nuevo en el trabajo de Malaspina, reconoce varias diferencias y como para ella es un nuevo desafío. "La cabeza del triatleta es que siempre la fuerza es propia, acá tuve que aprender a trabajar de atrás aprovechando las fuerzas de otros y otras características que tiene la disciplina".

Es por eso que su entrenador, Juan Dening, reconoció que dentro de sus virtudes como ciclista Fiorella "tiene un paso muy firme en la larga distancia dentro de las pruebas individuales. Si bien no tiene mucha reacción explosiva, pero sí es un muy buen elemento para los 4 mil metros de pista y los cronos de ruta".

Desde su gran desempeño en el Argentino, tanto Dening como la propia Fiorella creen que es el momento de dar el salto a una competencia internacional. "Es el momento de trabajar, de hacer el esfuerzo y ver qué posibilidades tenemos de conseguir los elementos que nos faltan para entrenar y llegar al Panamericano de la mejor manera. Este Argentino nos permitió ver que no estamos lejos, que por los tiempos que vemos tenemos posibilidades, se puede soñar", concluyó Malaspina.



