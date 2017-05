El Patagónico | País/Mundo - 24 mayo 2017 Fiscal Delgado ofreció a ex directivos de Odebrecht sumarse a ley del arrepentido En la Argentina hay múltiples investigaciones abiertas como desprendimiento del Lava Jato en Brasil, a raíz del pago de Odebrecht por coimas a funcionarios y privados por orden de los 35 millones de dólares.

El fiscal federal Federico Delgado invitó a los representantes de la brasilera Odebrecht en nuestro país a que en el plazo de cinco días se presenten ante la Justicia para concretar un ofrecimiento con el fin de acogerse a la figura del "arrepentido" y colaborar en las investigaciones que implican tanto a funcionarios como a privados por presunto pago de sobornos.

Fuentes judiciales informaron que ante los directivos de Odebrecht en Argentina, Delgado giró un oficio para que en el plazo de cinco días se presenten ante la Fiscalía y realicen un ofrecimiento concreto.

El pedido se llevó a cabo luego que Odebrecht presentara ante el juez Sebastián Casanello una copia del acuerdo con el que se concretó entre la empresa y la Procuración General de Brasil así como sus 26 regionales, uno de los capítulos del caso conocido en ese país como "Lava Jato".

En la Argentina hay múltiples investigaciones abiertas como desprendimiento del Lava Jato en Brasil, a raíz del pago de Odebrecht por coimas a funcionarios y privados por orden de los 35 millones de dólares.

El oficio de Delgado busca que los directivos de Odebrecht formalicen el ofrecimiento pues sólo hasta el momento han presentado copia del acuerdo que sellaron en Brasil, y sin expresar qué solicitan a cambio de colaborar con la Justicia.

Delgado interviene a raíz de una causa en la que se investiga a Odebrecht por reformas encaradas por AySA en una planta potabilizadora de Zárate, expediente en el que interviene con el juez Sebastián Casanello.

No es en la única causa donde fue presentado el pacto de Odebrecht con Brasil, pues también en otra causa que tiene Delgado junto al juez Daniel Rafecas donde se investigan por sobornos y sobreprecios en la construcción de gasoductos norte y sur de nuestro país, un desprendimiento del caso Skanska.

Una tercera causa donde interviene el juez Marcelo Martínez de Giorgi junto al fiscal Franco Picardi, por sobornos en obras del soterramiento del Tren Sarmiento y que involucran en principio al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y su exasesor Manuel Vázquez.



OFERTA DE COLABORACION

La empresa brasileña Odebrecht efectuó ayer al Gobierno de Mauricio Macri una propuesta para esclarecer el tema del supuesto pago de coimas en la Argentina en los últimos años, informó el Ministerio de Justicia.

La cartera que conduce Germán Garavano dijo que el ministro se reunió con los abogados de la compañía, quienes le entregaron "una propuesta que deberá ser evaluada por el Estado argentino a los efectos de destrabar la entrega de información correspondiente a la investigación".

Garavano afirmó, mediante un comunicado, que "vamos a revisar este acuerdo con los distintos organismos competentes, como la Oficina Anticorrupción, para asegurar la legalidad y transparencia del proceso", pero no brindó más precisiones.

"Creemos que la administración pública tiene los resortes necesarios para avanzar a fondo con este tema y que se conozca públicamente lo acontecido, habida cuenta que el Ministerio Publico Fiscal no muestra el compromiso suficiente para esclarecer los hechos", resaltó Garavano.

Según informó el Ministerio de Justicia, durante el encuentro, los representantes legales de la empresa acercaron al Ministerio de Justicia una propuesta que deberá ser evaluada por el Estado argentino a los efectos de destrabar la entrega de información correspondiente a la investigación.

El ministro agregó que "el Presidente (Mauricio Macri) nos encomendó colaborar con la Justicia, además de llevar adelante todas las gestiones necesarias para que estos hechos no se vuelvan a repetir y sancionar a la empresa para que la plata vuelva a todos los argentinos".

"Hay una orden muy precisa del Presidente de colaborar con la Justicia para saber quiénes son las personas que cobraron esos 35 millones de dólares que la propia empresa Odebrecht reconoció haber pagado en nuestro país", enfatizó.



MACRI PREOCUPADO

El presidente Mauricio Macri volvió a expresar ayer su preocupación por ese tema durante la reunión de Gabinete que encabezó en la Casa Rosada, tras lo cual se convocó a la empresa a aportar la información necesaria para acelerar los trámites ante la Justicia.

Garavano remarcó que desde el Gobierno "hemos tomado la iniciativa para que se devele y transparente" el caso, en razón de que "la Justicia, por diversas razones y, además, por algunos obstáculos de la Procuración General, no ha podido develar la información".

"Lamentablemente, no estamos acostumbrados en el país a este tipo de situación. Es positivo que se genere información, se pueda develar este hecho de corrupción y se transparente la información", puntualizó en declaraciones a medios de prensa.

Respecto de la diputada nacional Elisa Carrió, el ministro afirmó que "es una persona que tiene un liderazgo" en la denuncia de este tipo de delitos.

"El Presidente, en línea con lo que señaló la diputada, ha marcado esta prioridad que tiene el Gobierno de combatir la corrupción y en este caso vinculado con Odebrecht", resaltó.

