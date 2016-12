Fiscal que investiga caso Nisman denunció amenazas de muerte

El fiscal a cargo de la investigación de la muerte de Alberto NIsman, Eduardo Taiano, recibió una amenaza telefónica donde le advirtieron que se deje de "joder" con "ese ruso hijo de mil puta", a través de un mensaje de texto enviado a su celular, en el que también se hizo alusión a su hijo.

"Dejate de joder con ese ruso hijo de mil puta! Te vamos a hacer mierda a vos y a federico. Tienen los días contados...", se escribió desde un número desconocido al celular del fiscal, mediante mensaje de texto, según precisaron hoy fuentes judiciales.

La amenaza fue recibida en la noche del lunes último, a las 23.30, y el fiscal hizo la denuncia en la comisaría 17 de la ciudad de Buenos Aires.

La causa está a cargo del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal federal Carlos Rívolo, quienes ordenaron medidas para identificar el origen del mensaje y, además, se reforzó la custodia a Taiano y su familia.

Las medidas están orientadas a rastrear el teléfono celular desde el que se envió el mensaje.

Hasta el momento, el fiscal era custodiado por dos agentes de Prefectura Naval, a los que ahora se sumó una consigna de la Policía Federal en su domicilio particular y otra en el de su hijo Federico, aludido en el mensaje intimidatorio.

Actualmente, Taiano tiene delegada la investigación de la muerte del fiscal federal Nisman, encontrado muerto con un balazo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en su departamento de las torres Le Parc en Puerto Madero.

Además, días atrás denunció graves irregularidades en la preservación de pruebas en la escena del hecho, por lo que están bajo investigación el ex jefe del Ejército César Milani, el ex secretario de Seguridad del gobierno anterior Sergio Berni y la ex fiscal del caso Viviana Fein, entre otros.

En ese marco, la semana pasada, el juez federal Julián Ercolini -a cargo del expediente- ordenó entrecruzar los llamados telefónicos del ex jefe del Ejército César Milani y ex funcionarios kirchneristas como el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, la ex ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez y el ex secretario del área Sergio Berni, entre otros, para determinar con quiénes se comunicaron antes, durante y después del hallazgo del cuerpo de Nisman.

La medida fue ordenada en una extensa resolución en la que, además, el magistrado pidió los legajos profesionales de la ex fiscal del caso Viviana Fein y del actual juez de instrucción en lo criminal Manuel de Campos, al hacer lugar a la denuncia de Taiano, que pedía investigar supuestas graves irregularidades cometidas por los investigadores en el lugar del hecho.