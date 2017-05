El Patagónico | Regionales | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - 27 mayo 2017 Fita propuso que los ministros del STJ sean elegidos por voto popular Mientras se define la postulación de la camarista comodorense Graciela Mercedes García Blanco al Superior Tribunal de Justicia (STJ), el diputado provincial Gustavo Fita del bloque PJ-FPV presentó un proyecto en la Legislatura de Chubut para que los cargos de ministros del Superior Tribunal de Justicia, defensor, procurador Adjunto, entre otros cargos del Poder Judicial de la provincia, sean designados a través de elecciones populares.

En sus argumentos, sostuvo que "múltiples beneficios llevaría tal modificación a la ciudadanía, desde la interpelación y revalidación de sus conocimientos hasta el asentimiento o no de su accionar".

En la faz normativa, la iniciativa del legislador indica que es necesario modificar el artículo 165 y 166 de la Constitución Provincial para que "los ministros del Superior Tribunal de Justicia, los demás magistrados judiciales, el procurador General, el defensor General, los fiscales y defensores" sean electos por el voto popular", estipulando un periodo de 10 años y pudiendo ser reelectos en forma indefinida.

Además pide que estén "sujetos a juicio político los ministros del Superior, el procurador General y el defensor General por el mal desempeño, desconocimiento inexcusable del derecho, inhabilidad psíquica o física y la comisión de delitos dolosos".

En sus argumentos Fita sostuvo que "el sistema republicano no prevé un mecanismo popular que permita que éste interpele, acepte y/o revalide el ejercicio del poder constitucional. Con ello se pretende señalar una realidad que todos conocemos y que implica que nuestro Poder Judicial no está expuesto a la máxima expresión democrática como lo es una elección popular directa, abierta, secreta y obligatoria como el resto de los poderes republicanos".

"Los representantes del Poder Judicial no revalidan su accionar ante el pueblo, no se someten a la voluntad popular, a su aceptación o no, sino que sólo se los podría remover, interpelar y/o relegitimar a través del Jury y/o juicio político", consideró el legislador.

