Fita sigue al frente de la CGT Saúl Ubaldini

La ratificación de Gustavo Fita como secretario general de la CGT Saúl Ubaldini de Comodoro Rivadavia no fue bien vista por los referentes de los gremios que no participaron del plenario del viernes, algunos por no pertenecer a la organización y otros, como el caso de los Bancarios, por no haber sido convocados.

El viernes por la tarde, en la sede sindical de la calle 13 de Diciembre, 46 gremios respaldaron al triunvirato que viene conduciendo desde hace años la CGT Saúl Ubaldini, y así consagraron como secretario general a Gustavo Fita (Viajantes), a Juan Carlos Cossio (UTA) como adjunto, y a José Santiago (Obras Sanitarias) como secretario gremial.

La nueva conducción, que se complementa con sindicalistas de los otros gremios que participaron del plenario, será ratificada dentro de 30 días por la Central nacional, ya que finalmente el delegado Eduardo Gutiérrez, no pudo venir a Comodoro para certificar la elección de las autoridades.

“Por las razones que son públicas, Gutiérrez se disculpó por no poder estar presente, pero nos pidió que sigamos adelante y que, una vez resuelta la conducción, se ratificará a nivel nacional. Esto es lo que vamos a hacer, luego del gran y participativo plenario del viernes”, indicó Fita.

En diálogo con El Patagónico, el también diputado provincial del Frente para la Victoria, fue consultado por la ausencia de los gremios de la construcción y Bancarios, que participaron hasta el plenario del viernes, en la CGT Saúl Ubaldini.





"ESTAN LOS QUE QUIEREN ESTAR"

“Hemos hablado con todos los compañeros. Respeto mucho al compañero (Raúl) Silva, pero decidieron no participar, por razones que no entendemos. Las puertas de la CGT están siempre abiertas, lamentablemente algunos compañeros prefieren confrontar por los medios, en lugar de debatir donde corresponde”, acotó Fita, no en relación a la UOCRA o a Bancarios, sino en alusión a Camioneros y Petroleros.

En ese tono, Fita reconoció: “ahora seguramente comenzará el debate público para armar otra CGT. Es lo que pasa siempre, pero nunca se logra nada porque en la práctica los gremios participan acá y los que no están son porque no quieren. La otra vez hicieron lo mismo, y la CGT de Camioneros duró solo tres meses”.





HOY COMIENZAN A JUNTARSE

La decisión de Petroleros y Bancarios de conformar una CGT alternativa fue adelantada por El Patagónico semanas atrás, cuando se comentó que los dirigentes también habían resuelto unir sus fuerzas en el campo sindical, tras las internas abiertas del PJ, en donde Petroleros apuntaló la precandidatura de Leandro Moyano y los Bancarios la de Héctor González.

A ese sector político-partidario se sumó activamente Rubén Silva de la UOCRA y el camionero Jorge Taboada que, pese a militar en Chubut Somos Todos, comparte lineamientos sindicales que diferencian a este sector con la conducción de Gustavo Fita.

Ayer, mientras algunos recién tomaban nota de la ratificación de Fita, comenzó a organizarse una reunión que, para unificar posiciones y organizar una nueva central sindical, podría concretarse hoy.