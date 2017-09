El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 08 septiembre 2017 Flamengo logró el bicampeonato del fútbol de salón en los penales Al término del tiempo regular habían igualado 3-3. Fueron al alargue y el resultado no se alteró. En los penales, el "Fla" se impuso por 2-1 y de esa manera conquistó el título del torneo Apertura de la División de Honor.

Flamengo derrotó en las primeras horas de ayer a UOCRA Comodoro en la definición desde el punto del penal por 2-1 y de esa manera se consagró campeón del torneo Apertura 2017 de la División de Honor del fútbol de salón de Comodoro Rivadavia.

Fue en la tercera y decisiva final que se disputó la noche del miércoles en un gimnasio municipal 1 que como se preveía, lució repleto. El escenario de Aristóbulo del Valle y Viamonte quedó chico ya que mucha gente no pudo ingresar para ver la gran final que se definió en los penales.

Esta historia había arrancado el último fin de semana también en el mismo escenario de juego. En la primera final había sido triunfo de Flamengo que se impuso por 6-1, mientras que al día siguiente, la victoria quedó en manos de UOCRA que ganó 2-1. De esa manera, el equipo constructor obligó a que la definición de la final tenga un tercer partido.

Y llegó el miércoles, y tal como se presumía, se jugó la tercera y decisiva final a gimnasio lleno. De esa manera, Flamengo y UOCRA salieron a jugarse el todo por el todo para quedarse con el título.

En ese contexto, arrancó el partido, pero el mismo tuvo que ser parado por varios minutos ya que en un sector del gimnasio, hubo gente que ingresó por una puerta que estaba clausurada. El árbitro, con buen tino, detuvo las acciones del partido hasta que luego se solucionó el tema, y el partido se reanudó con total normalidad.

Flamengo abrió la cuenta por intermedio de un gran gol de volea de José Cárcamo. De esa manera, el "Fla" se fue ganador al término del primer tiempo por 1-0 en un gimnasio que lució repleto y en donde no cabía un alfiler.

En el segundo tiempo, Flamengo sufrió la roja de Pablo Alvarez y pese a ese inconveniente, aumentó en el marcador por intermedio de Vargas. De esa manera, el "Fla" comandaba las acciones del partido.

Sin embargo, llegó la reacción de UOCRA. Primero descontó Emanuel Saldivia, luego empató Jeremías Asencio y más tarde, el propio Jeremías, definiendo de taco, puso el partido 3-2 para el equipo de la construcción y sus hinchas comenzaban a ilusionarse.

Pero Flamengo no se quedó, y salió en la búsqueda del empate que llegó minutos después por intermedio de Aníbal Núñez. De esa manera, con el gol de "Pele", el partido quedó 3-3, pasaron los minutos y así se fueron al tiempo de alargue.

En el tiempo extra de diez minutos, el resultado no se alteró por lo que la definición llegó a través desde el punto del penal.

UOCRA arrancó la definición con un disparo de Franco Asencio que atajó Alejandro Soto. Luego, Aníbal Núñez puso el 1-0 para Flamengo, mientras que Damián Colivoro marcó el 1-1 para UOCRA. A continuación, Vargas marcó para Flamengo, mientras que el disparo de Jeremías Asencio del equipo constructor pegó en el palo y de esa manera, el "Fla" festejó el bicampeonato.



DIVISION DE HONOR (3ª final)

- Flamengo 3 (José Cárcamo, Vargas y Aníbal Núñez) Alargue: 0. Penales: 2 (Aníbal Núñez y Vargas / UOCRA 3 (Emanuel Saldivia y Jeremías Asencio 2). Alargue: 0. Penales 1: (Damián Colivoro).





