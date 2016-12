El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 26 diciembre 2016 Flamengo y Austral también son campeones del torneo Clausura Flamengo ganó el título en la categoría Cadetes, mientras que Acumuladores Austral se coronó campeón en Juvenil 'A'. En Juvenil Honor, el jueves se jugará la tercera final para definir al mejor del certamen.

La Asociación Promocional de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia disputó el último viernes tres finales del torneo Clausura 2016. En ese contexto, en dos de ellas se definieron dos nuevos campeones.

En Cadetes, Flamengo derrotó en un final cerrado 10-9 a Olimpo y conquistó el título, mientras que en Juvenil 'A', Acumuladores Austral, venció en tiempo de alargue 2-0 a Transportes Aldaba –Austral se había impuesto 3-2 en el tiempo regular- y de esa manera se quedó con toda la gloria y el ascenso a la categoría Juvenil Honor. El perdedor de ese partido jugará la promoción para subir con UOCRA, que fue undécimo de la división Juvenil Honor. El otro duelo por la misma instancia lo animarán Inter 749 y El Pocho.

Mientras tanto en la categoría Juvenil Honor, Flamengo derrotó 7-4 a La Súper y con ese resultado, el jueves se jugará la tercera y decisiva final para definir al único campeón que falta por definir del torneo Clausura. La acción continuará mañana desde las 19 en el gimnasio municipal 1.



CADETE (final revancha)

- Olimpo 9 (Fernando Mansilla 2, Jonathan Cortez, Brian Cárdenas 2, Federico Ormeño 2 y Fernando Casal 2) / Flamengo 10 (Leonel Montenegro, Gonzalo Páez 3, Leonel Rain, Brian Díaz 2 y Enzo Rearte 3).

Campeón: Flamengo; 2° Olimpo 3; 3° La Súper y 4° Los Ases.

Valla Menos Vencida: Leonardo Arispe (Olimpo).

Goleador: José Mancilla (Sport Boys).

Plantel campeón: Román Nehué, Leonel Montenegro, Valentín Zalazar, Gonzalo Páez, Leonel Raín, Jeremías García, Enzo Rearte, Brian Díaz y Leonel Cárcamo. DT: Luis Ramos. Delegada: Cristina Ramos.



JUVENIL HONOR (final revancha)

- Flamengo 7 (Franco Strasser 3, Facundo Mansilla, Fausto Viegas 2 y Gabriel Toledo) /

La Súper 4 (Gonzalo Páez, Matías Carrizo 2 y Julián Pacheco).



JUVENIL A (3° puesto)

- Inter '749' 6 (Lucas Vargas, Micael Gorosito, Antonio Vargas, Martín Santillán y Alex Quintero y Alejo Martínez) / Los Ases 0.

Promoción Por Ascenso: Inter 749 (3º Juvenil "A" vs El Pocho (10º Juvenil Honor).-



Final revancha

- Transporte Aldaba 2 (Gonzalo Lechman 2). Alargue 0 / Acumuladores Austral 3 (Nicolás Maldonado y Gastón Oballe 2). Alargue 2 (Franco Chuerrero, Gastón Oballe y Bruno Bustamante).

Campeón: Acumuladores Austral; 2° Aldaba Futsal: 3° Inter 749 y 4° Los Ases.

Valla Menos Vencida: Alex Quintero (Inter 749).

Goleador: Joaquín Espinoza (Aldaba Futsal).

El plantel campeón: Nicolás Maldonado, Franco Churrero, Gastón Oballe, Gastón Araneda, Denis Cocha, Pablo Muñoz, Rodrigo Toledo, Matías Mercado, Bruno Bustamante, Ulises Vega, Gustavo Cari. DT: Echaniz.

Promoción por el ascenso: Aldaba Futsal (2º Juvenil 'A' vs UOCRA (11º Juvenil Honor).



Mañana en el gimnasio municipal 1

19:00 Lalas vs La Cigarra: Infantil 2004, 3° puesto.

20:00 UOCRA (11°) vs Aldaba Futsal; Promoción ida Juvenil Honor/A.

21:00 El Pocho (10°) vs Inter 749; Promoción ida Juvenil Honor/A.

22:00 Casino Club vs La Cigarra; Juvenil Honor, 3° puesto.



Jueves en el gimnasio municipal 1

19:00 Aldaba vs (11°) UOCRA; Promoción Juvenil Honor/A, revancha.

20:00 Inter 749 vs (10°) El Pocho; Promoción Juvenil Honor/A, revancha.

21:00 La Súper vs Flamengo, Juvenil Honor, 3ª final.

Entrega de premios.



