El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 02 septiembre 2017 Flamengo y UOCRA inician la definición del torneo Apertura Ambos equipos protagonizarán la final de ida. La segunda será mañana también en el mismo escenario de juego. Además, se disputará una nueva jornada del Clausura del fútbol de salón de Comodoro Rivadavia.

Los equipos de Flamengo y UOCRA disputarán esta noche en el gimnasio municipal 1 la final de ida del torneo Apertura de la División de Honor del fútbol de salón de Comodoro Rivadavia.

El partido, cuyo inicio en la programación está previsto para las 21:40, será el plato fuerte de una jornada tendrá otros tres partidos.

Flamengo llegó a esta instancia luego de dejar en el camino a Auto Lavado El Tiburón, mientras que el equipo de la construcción eliminó en la otra llave de semifinales a Inter FC, quien había sido el mejor de la fase regular de la Zona Honor Campeonato.

Seguramente para la ocasión el gimnasio municipal 1 tendrá un lleno total, como siempre pasa en cada una de las definiciones de los torneos que organiza la comisión de la Categoría Principal.

La programación dará comienzo a las 19:00 con el partido entre El Portu y CFC, luego se medirán Los Vera ante Belgrano Nuevo y a continuación chocarán Aldaba Futsal y Rodríguez Peña.

También habrá actividad en las canchas de cemento del complejo Huergo. En la cancha 1 se disputarán siete partidos, mientras que en la cancha 3 se desarrollarán ocho encuentros.

Mañana, mientras tanto, se disputará la segunda final del Apertura también en el mismo escenario de juego.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio municipal 1

19:00 El Portu Futsal vs CFC; B2, 2 fecha.

19:55 Los Vera vs Belgrano Nuevo; B4, 2ª fecha.

20:50 Aldaba Futsal vs Rodríguez Peña; B3, 2ª fecha.

21:40 Flamengo FC vs UOCRA; Honor, final ida.



Hoy en el complejo Huergo (cancha de cemento)

Cancha 1

15:30 26 de Septiembre vs El Progreso; B3, 2ª fecha.

16:30 Deportivo Fénix vs Acumuladores Austral; B3, 2ª fecha.

17:20 Manantiales FC vs Donatello Gourment; B3, 2ª fecha.

18:10 Petroaike vs Lyon; B3, 2ª fecha.

19:00 Ramone Stone vs Puerto Argentino; B1, 2ª fecha.

19:50 San Viernes vs Los Pibes; B1, 2ª fecha.

20:40 UOM Comodoro vs Deportivo La Amistad; B1, 2ª fecha.

Cancha 3

15:00 Club Astra vs Imperial; B2, 2ª fecha.

16:00 Gesta de Malvinas vs Rocali Aut; B2, 2ª fecha.

16:50 Los Ases vs La 232; B2, 2ª fecha.

17:40 Los Santos vs Patagonia Sur; B2, 2ª fecha.

18:30 15 De Diciembre vs Parrilla El Búlgaro; B4, 2ª fecha.

19:20 Juventus Futsal vs Piñas del Sur; 2ª fecha.

20:10 Roma Futsal vs Atleti Futsal; B4, 2ª fecha.

21:00 Fuerte Apache vs Feria SyM; B4, 2ª fecha.



Mañana en el gimnasio municipal 1

19:00 Deportivo Nelson Godoy vs Boca es Pueblo Futsal; B1, 2ª fecha.

20:00 Sport Boys B vs Branca FC; B1, 2ª fecha.

21:00 UOCRA Comodoro vs Flamengo; Honor, 2ª final.

Libres: Los Mismos de Siempre (B1). Stella Maris Futsal (B2), Deportivo Juventus (B3) y Petrosar (B4).



