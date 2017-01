Flor Vigna se consagró como la "Chica del Verano 2017"

Flor Vigna está atravesando un gran momento. A fines del año pasado se consagró campeona del Bailando 2016 junto a Pedro Alfonso, y su racha ganadora se extendió en los comienzos de 2017.

La bailarina se consagró este lunes como la Chica del Verano 2017, el concurso más popular de la temporada de verano cordobesa.

Vigna llegó a Villa Carlos Paz con la obra Abracadabra. Flor recibió el premio de manos de Mar Tarrés, la última ganadora. "Nunca recibí un premio en mi vida así que gracias. No es un premio para nada superficial, la luchamos desde chiquitas y ahora lo hacemos desde un escenario. No me siento apta para esto, así que gracias a todos los que me bancaron", dijo Vigna al recibir la estatuilla.

