El Patagónico | Autos y Motos - 14 enero 2017 Ford F-150, renovada y con motor turbodiésel También sumó un rediseño frontal y más equipamiento de seguridad.

Ford presentó en el Salón de Detroit (NAIAS) de Estados Unidos la renovación de la última generación de la exitosa pick up F-150 perteneciente la línea F del óvalo, líder indiscutida en el país norteamericano y uno de los modelos más vendidos en el mundo.

La última generación de la Ford F-150, que se caracteriza por contar con la carrocería construida con aluminio, recibió una serie de mejoras que la hace aún más eficiente y atractiva.

Comenzando con el diseño, la chata del segmento grande le dio la bienvenida a un renovado sector frontal con flamantes ópticas combinadas con también nuevos paragolpes y parrilla, piezas que varían su diseño y presentación con la presencia del paquete deportivo.

La pick up además cuenta con nuevos diseños de llantas de aleación, que van desde los 17 hasta los 22 pulgadas. Se combinan con el nuevo portón y las renovadas ópticas, ambos para el sector posterior.

Otra de las grandes novedades de la camioneta es la incorporación del primer motor diésel de su historia. El protagonista es un V6 3.0 Power Stroke, un turbodiésel que está asociado con la caja automática de ¡diez marchas!

La F-150 también cuenta con novedades en la gama naftera, con un nuevo V6 3.3 con inyección directa y 286 CV, además de un flamante EcoBoost 2.7 con inyección directa y un mejorado V8 5.0 con más potencia y torque.

Si nos referimos al equipamiento, la renovada chata posee importantes novedades como el control de velocidad crucero adaptativo y el sistema de frenado automático con detección de peatones.

La pick up además cuenta con una red Wi-Fi para conectar hasta 10 dispositivos móviles, sistema de cámaras de 360 grados, asistente de mantenimiento de carril e información de punto ciego.

Por el momento, Ford no ha dado indicios sobre la llegada de la F-150 al mercado local, donde su única pick up es la Ranger producida en Argentina.

Fuente: