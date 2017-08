El Patagónico | Regionales | LEGISLATIVAS 2017 - 14 agosto 2017 FPV, la fuerza que reunió el mayor número de votos en Comodoro El Frente para la Victoria, con la lista de Ricardo Fueyo a la cabeza, obtuvo ayer el primer lugar en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias entre los votantes de Comodoro Rivadavia. Procesados el 92,98 por ciento de los votos, el FpV sumaba anoche el 38,43% de los sufragios en la suma de sus seis listas internas. En segundo lugar se ubicaba Cambiemos, con Gustavo Menna, que obtuvo el 24,41% de los sufragios. El vicegobernador Mariano Arcioni, precandidato del frente Chubut Para Todos, obtenía el tercer lugar, con el 19% de los votos. Todas las fuerzas de izquierda superaron, en Comodoro Rivadavia, el umbral del 1,5% requerido para participar de las elecciones generales del domingo 22 de octubre.

El Frente Para la Victoria se quedó en esta ciudad con el primer puesto de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias celebradas ayer, donde votó el 67,38% de los electores empadronados. Con sus seis listas, el FpV consiguió el respaldo de 37.135 electores, el 38,43%. Dentro de ese caudal, Ricardo Fueyo obtuvo 15.109 votos, el 16,89%. Estos datos, extraoficiales, son los que surgieron del procesamiento del 92,18% de los votos emitidos en Comodoro Rivadavia.

El precandidato de Cambiemos, Gustavo Menna, también realizó una sólida elección en esta ciudad, donde se ubicó en el plano general en segundo lugar, con sus 23.584 votos, el 24,41%. Además, el abogado comodorense, representante del Gobierno nacional, fue en el plano individual el más apoyado por la ciudadanía.

En tercer lugar se ubicó el precandidato del frente electoral Chubut Para Todos. El vicegobernador Mariano Arcioni obtuvo el respaldo de 18.362 electores, el 19% de los votos.



CELEBRACIONES EN EL PJ Y CAMBIEMOS



El primero en festejar el resultado de la elección de ayer fue Gustavo Menna, que llegó al Comité de la UCR, ubicado en la calle Ameghino, pasadas las 21, cuando ya los números de sus fiscales transmitían con claridad que la elección, tanto en Comodoro Rivadavia como en el resto de la provincia, había superado el piso histórico del radicalismo y con holgura el que venía obteniendo en las últimas elecciones.

Mientras sonaba "No me arrepiento de este amor", de Gilda y luego "Somos tan distintos e iguales" de Axel, el ahora candidato entró en el Comité con una amplia sonrisa y un discurso cauto pero firme.

"No quiero hablar de números finos, porque tenemos que esperar que se terminen de escrutar todas las mesas, pero sabemos que la elección es buena y estamos satisfechos. Esto es fruto del trabajo de la militancia y del ciudadano, al que queremos representar, y que claramente quiere un cambio y una verdadera alternancia de poder", indicó a El Patagónico.

Menna también indicó a este diario que a partir de hoy "seguiremos trabajando para la elección de octubre, y para consolidar este camino que el país y entendemos la ciudad y la provincia están apoyando. Nosotros queremos trabajar para este 2017 pero también para el 2019", apuntó.

En el PJ el clima durante toda la jornada, en el bunker habilitado en el sindicato de Viajantes, fue tranquilo y moderado. Los fiscales se sorprendieron con el triunfo o la buena performance de Cambiemos en algunas mesas, pero comenzó a volver al tono triunfalista habitual, cuando se cargaron todas las escuelas.

Luego de un breve discurso en ese centro de cómputos, la fiesta se trasladó al PJ, donde el primero en llegar y celebrar con la militancia fue el intendente Carlos Linares. Mientras los peronistas descargaban algunos cánticos hacia el gobernador, y sonaba insistentemente el "vamos a volver", se esperaba en el Consejo de Localidad al precandidato, Ricardo Fueyo, que en andas ingresó a la sede partidaria pasadas las 22:20.

El intendente Carlos Linares remarcó la confianza que el ciudadano "pese a todos los problemas que tuvimos y tenemos por el temporal, nos dio, ya que con claridad votó nuestra propuesta y también respaldó al modelo de país que representamos, que es el de la inclusión que encabeza Cristina Fernández de Kirchner", indicó a este diario.

Ricardo Fueyo, que estaba con una sonrisa amplia y un cansancio a cuestas, agradeció la confianza que en su figura depositó el intendente Linares, transmitió su confianza en que luego de ayer, "el PJ y todas las fuerzas progresistas marcharemos juntas hacia la general".

Y aseguró que para la elección general "las opciones siguen siendo tres. El que quiera apoyar al actual Gobierno nacional, que está quedándose con todos los derechos tiene su candidato, que es Menna, el Gobierno provincial tiene el suyo en Arcioni, y los que queremos volver a contar con una país para todos, tenemos la lista del PJ", pronunció, mientras los militantes, con la marcha peronista, cerraban la jornada.



CONFIANZA DE ARCIONI



El centro de cómputos de Chubut Para Todos en esta ciudad se ubicó en el Hotel Wam, donde el precandidato y vicegobernador Mariano Arcioni, fue siguiendo los números toda la jornada, mientras esperaba el resultado global de la provincia.

Respaldado por sus militantes, diputados y funcionarios provinciales, el senador nacional Alfredo Luenzo y las diputadas nacionales Nelly Lagoria (PACH) y Ana Llanos (FpV), el vicegobernador dijo que la elección "fue importante" y generó un clima de tranquilidad y confianza de caras a octubre.

"Habrá que analizar las razones de los apoyos, pero también por qué otros ciudadanos votaron de otra manera. Nosotros tenemos toda la confianza de que, en la general, el chubutense respaldará enfáticamente a la gestión y la manera de conducir que tiene el gobernador Mario Das Neves", cerró.

