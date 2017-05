El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 28 mayo 2017 Fraga: "si te alejás de Buenos Aires, vas a ver que la economía recontra arrancó" El titular del Banco Nación planteó: "muchas veces hay que sacrificar algunas conquistas, como pasó con Vaca Muerta. No se podía desarrollar Vaca Muerta con los esquemas iniciales y conquistas salariales que habían logrado".

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, advirtió ayer que la economía "recontra arrancó" en rubros como la "obra pública, la minería y Vaca Muerta", en tanto señaló que el Gobierno "no quiere una reactivación del consumo espasmódica" porque eso genera "inflación".

"La economía está arrancando a distintos ritmos en distintos lugares", dijo González Fraga y añadió: "Si te alejás 100 kilómetros de Buenos Aires, vas a ver que la economía recontra arrancó. No sólo hablo del sector agropecuario, sino de la obra pública que se está haciendo en muchos lados, la minería y Vaca Muerta".

El funcionario planteó que la "fórmula" que se aplica en esta materia es la que "le gusta al presidente" Mauricio Macri: "Sienta en la mesa a sindicalistas y al empresario y les dice ¿qué necesitan?".

En declaraciones a radio Mitre, planteó que "muchas veces hay que sacrificar algunas conquistas, como pasó con Vaca Muerta. No se podía desarrollar Vaca Muerta con los esquemas iniciales y conquistas salariales que habían logrado".

Al respecto, ejemplificó: "Un petrolero americano me dijo en noviembre del año pasado 'Me sale más barato traer los obreros de Texas en un avión business y ponerlos en un hotel que contratar a los neuquinos', por todas esas desventajas que después se modificaron".

Tras pedir "entender" que se trata de un "proceso largo", afirmó que el Gobierno "no quiere una reactivación del consumo espasmódica, como vimos tantas veces en año de elecciones: impulso el consumo y después ajusto".

"Queremos crecer impulsando el consumo a través de la inversión, pública y privada, y de generar trabajo. Tenemos que revisar esos paradigmas de los últimos 12 años en los que parecía que sólo era estimular el consumo dándole a la maquinita, y eso provocó mucho más inflacion que reactivación", concluyó.



TIPO DE CAMBIO



González Fraga, expresó ayer que no cree que el dólar siga bajando y se definió como "defensor del tipo de cambio flotante", pero a la vez remarcó que quien pide una devaluación, "en el fondo está pidiendo una caída del salario". "No descansemos siempre en el tipo de cambio, dado que el que pide una devaluación en el fondo está pidiendo una caída del salario", argumentó González Fraga en declaraciones a Radio Mitre.

"Siempre defendí el tipo de cambio flotante, cuando por un problema en Brasil se devaluó 7%, y se perdió en horas lo que habían apostado en dos meses en las Lebacs", explicó.

"No creo que el dólar siga bajando", afirmó el titular de Banco Nación, luego de que la divisa haya mostrado esta semana una tendencia a la baja y acotó que el "tipo de cambio es un tema delicado".

González Fraga enfatizó que desde la administración de la entidad bancaria "no queremos hacer las cosas mal para que haya huída de capitales".

Agregó que, de "hacer las cosas bien, van a venir capitales del exterior; tanto el sector público como privado van a querer endeudarse en el exterior; va a haber un retorno por el blanqueo".

"Esta es una política de corto plazo para bajar la inflación", argumentó y remarcó que "si no bajamos la inflación abajo del 1% antes de fin de año, no va a haber inversión privada".



