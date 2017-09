El Patagónico | BIZ - 02 septiembre 2017 Franceses crean el primer comparador de prepagas en Argentina Elegimejor.net, ideado por dos emprendedores galos radicados en CABA, es una plataforma gratuita que permite contrastar más de 70 planes de salud de las empresas de medicina más importantes del país

Ante la ausencia de valores de referencia y de cierta inestabilidad en los precios, en la Argentina resulta una ardua tarea saber si compramos un producto o contratamos un servicio a un monto razonable. Algunos sectores, sobre todo el de e-Commerce, brindan herramientas para poder contrastar precios, junto a otros tipos de criterio, a la hora definir una operación. Pero esto no ocurre en otros rubros de la economía. El ámbito de la salud era uno de ellos hasta que bajo la premisa de "ahorrar tiempo y sobre todo dinero" nació hace unos meses Elegimejor.net, una plataforma online y gratuita que permite comparar más de 70 planes de salud de las empresas de medicina prepaga más importantes de nuestro país. La innovadora herramienta para el sector ayuda a detectar la propuesta más conveniente, de acuerdo con las necesidades y posibilidades de cada familia, variables en constante movimiento debido a los sistemáticos incrementos de precios que sufren los planes de salud privados (pasado mañana entra en vigencia el cuarto aumento en lo que va del año), que pueden ir desde los $810 (para jóvenes de 26 años) hasta los $18.000 mensuales (para personas de 45 años). La particularidad de este proyecto es que fue creado por dos franceses radicados hace unos años en la Ciudad de Buenos Aires, a quienes les llamó mucho la atención en su momento que no existiera en nuestro país una web de este tipo, ya que se trata de un sistema de uso cotidiano entre los europeos. "En España el 50% de las personas se afilian a un seguro de salud a través de un comparador online, y en Reino Unido esa cifra llega al 80%", sostiene el parisino Fabien Barralon (37), fundador junto a su conciudadana Jessica Peters (30) de Elegimejor.net. Teniendo en cuenta las singularidades de nuestro sistema de salud (compuesto por una cobertura universal a través de los desbordados hospitales públicos de acceso gratuito, que complementan a las obras sociales y a las prepagas), Barralon trazó un desafiante objetivo: espera que en dos años, "el 20% de los argentinos que se afilien pasen por el comparador para contratar su plan". En un mano a mano con Biz revela cómo fue el proceso a través del cual se materializó el proyecto, los planes de crecimiento, además de algunas pinceladas de su historia de vida.



Periodista: ¿Cómo decidió radicarse y emprender en la Argentina?

Fabien Barralon: Me gusta mucho viajar y ser parte de la vida local de cada lugar. Primero viví en México, y luego con mi novia decidimos residir en la Argentina. Llegamos con las maletas y nada más, sin ningún plan a fines de 2011. Tuve la suerte de encontrar trabajo en un laboratorio francés en poco tiempo, donde fui supervisor de venta. Soy biólogo molecular y también tengo un posgrado de marketing.



P: ¿Cómo nació ElegiMejor.net?

F. B.: Con la idea de emprender en algo que me apasione. Mientras me disponía a lanzar un sitio de internet para promover excursiones en la selva, y me capacitaba sobre el mundo digital, descubrí que en la Argentina no existía un comparador de prepagas, algo común en Europa. Busqué socios para desarrollar el proyecto: se lo presenté a Jessica, ingeniera en sistemas, a quien había conocido en Buenos Aires. Ella se interesó por la idea y nos pusimos manos a la obra en septiembre de 2015.



P.: ¿Cómo fue el proceso de crear una empresa en la Argentina?

F. B.: No fue un proceso rápido, siempre nos faltaba un papel para terminar los trámites. Para nosotros que somos extranjeros fue un poco más complicado. Pero creo que en general fue por un tema de burocracia.



P.: ¿Cuál fue la recepción de las empresas del sector?

F. B.: Para ellas es un cambio muy fuerte, es como una revolución. Les interesó mucho todo el tema de visibilidad y de poder posicionarse frente a la competencia.



P.: ¿Cuál fue la inversión inicial y cómo se financiaron?

F. B.: Unos $600.000 provenientes de nuestros ahorros.



P.: ¿Cómo es el modelo de negocio?

F. B.: Somos independientes de las prepagas. El usuario hace la búsqueda y llega a una página de resultados. Cuando elige un plan, puede solicitar más información. Si lo hace le pasamos estos datos de forma gratuita a la prepaga, que nos pagará una comisión en caso de que la persona se afilie.



P.: ¿Qué le llamó la atención del sistema de prepagas argentino?

F. B.: Al principio, los elevados costos. Si bien en Europa no existe la medicina prepaga tal cual funciona aquí, lo que sería similar a una prepaga allá cuesta alrededor de 30 euros al mes (unos $660), cuando en Argentina salen en promedio unos 250 euros.



P.: ¿Cuantas visitas lograron captar en estos meses?

F. B.: Estamos creciendo semana a semana, con el boca a boca, y también vamos ganando visibilidad en internet. Tenemos entre 900 y 1.200 visitas diarias. Solemos tener mayor tráfico cuando se dan a conocer los aumentos de las cuotas. Desde que lanzamos la página en marzo pasado, hubo un incremento del 6% en julio, otro del 5% en agosto y ahora se viene otro en septiembre también del 5%. Notamos que hay personas que están hartas de pagar mucho para un plan que nunca utilizan y buscan qué otras propuestas existen. Otras están cansadas con el nivel de las prestaciones de su obra social y quieren algo mejor.

