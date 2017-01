Seguir en Twitter: @ Por Lorenzo El Patagónico | Deportes - 15 enero 2017 Francisco Ferronato jugará el Américas Rugby Championship con Argentina XV El pilar comodorense, que en 2016 ganó el Top 14 de la URBA con Belgrano y salió bicampeón con la selección de la Unión de Rugby de Buenos Aires, vestirá por primera vez la celeste y blanca. El certamen comenzará el 4 de febrero y pasará por Comodoro Rivadavia el 4 de marzo. "Me sorprendió, porque muchos de los jugadores que fueron convocados ahora se habían juntado en diciembre y yo no había sido convocado", confesó.

Se confirmó el plantel de Argentina XV que afrontará el Americas Rugby Championship desde el 4 de febrero, cuando debute como visitante frente a Canadá en Langford, Victoria. Comodoro Rivadavia recibirá al certamen el 4 de marzo.

Las prácticas comenzarán mañana en las instalaciones de BACRC, a las órdenes de los entrenadores Felipe Contepomi, Ignacio Fernández Lobbe y Diego Ternavasio.

Uno de los citados es el pilar comodorense Francisco Ferronato, quien en 2016 ganó el Top 14 de la URBA con Belgrano y salió bicampeón con la selección de la Unión de Rugby de Buenos Aires en el Argentino de Uniones, además de ser uno de los ternados de su disciplina en los Premios Olimpia, que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires.

En diálogo telefónico con El Patagónico, el jugador surgido de Calafate RC reconoció que no se esperaba esta convocatoria. “Me sorprendió, porque muchos de los jugadores que fueron convocados ahora se habían juntado en diciembre y yo no había sido convocado”, confesó.

Por eso la alegría es doble para Ferronato. “Me siento contento y orgulloso, así que vamos a ver si puedo sumar algo para el plantel”, señaló, al tiempo que se mostró cauteloso ante esta cita. “Lo tomo con calma, porque me convocaron por primera vez ahora y no tengo ni idea de cómo va a seguir esto, cómo va a ser mi historia personal en el plantel. Tengo que trabajar con mucha humildad”, aseveró.

En ese sentido, recalcó: “Es la primera vez que me convocan a un seleccionado nacional. Sé que es un paso importante pero hay que ir de a poco, porque hay gente que está trabajando desde hace tiempo en el plantel y yo soy nuevo. Hay que ir de a poco”.

Argentina XV, selección de segunda línea que le sigue a Los Pumas, recorrerá este año puntos del país donde nunca se presentó, refrendando así la política de la UAR de llevar a sus representativos nacionales por todo el territorio.

La selección argentina recibirá a Uruguay en Bahía Blanca, a Brasil en Ushuaia y a Estados Unidos en Comodoro Rivadavia, el 4 de marzo, en el estadio municipal. El equipo nacional será visitante, además de Canadá, de Chile.



> Los convocados

1) Cristian Bartoloni (pilar - UAR).

2) Eduardo Bello (pilar - Atlético de Rosario).

3) Franco Brarda (pilar - Tala RC).

4) Alejo Brem (pilar - Los Tilos).

5) Francisco Ferronato (pilar – Belgrano).

6) Santiago Medrano (pilar - Regatas Bella Vista).

7) Nicolás Solveyra (pilar - CUBA).

8) Gaspar Baldunciel (hooker - Alumni).

9) Marcelo Brandi (hooker - Newman).

10) Axel Zapata (hooker - SITAS).

11) Juan Cruz Guillemain (2ª línea - UAR).

12) Franco Molina (2ª línea - Jóckey Córdoba).

13) Pedro Ortega (2ª línea - Universidad Rosario).

14) Lautaro Bávaro (3ª línea - Hindú).

15) Tomás De la Vega (3ª línea - CUBA).

16) Francisco Gorrissen (3ª línea - BAC).

17) Santiago Montagner (3ª línea - Alumni).

18) Rodrigo Bruni (octavo - San Luis).

19) Mariano Romanini (octavo - Alumni).

20) Sebastián Cancelliere (medio scrum - Hindú).

21) Juan Cruz González Rusiñol (Apertura - CUBA).

22) Domingo Miotti (Apertura - Tucumán LT).

23) Santiago Alvarez Fourcade (centro - CASI).

24) Juan Capiello (centro - Pucará).

25) Bruno Devoto (centro - CASI).

26) Tomás Granella (centro - Liceo Mendoza).

27) Segundo Tuculet (centro - Los Tilos).

28) Julián Domínguez (wing - Pucará).

29) Franco Cuaranta (wing - Tala RC).

30) Fernando Luna (wing - Córdoba At.).

31) Bautista Delguy (fullback - Pucará).



DT: Felipe Contepomi, Ignacio Fernández Lobbe y Diego Ternavasio.



