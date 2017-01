Francisco Ferronato mira más allá de su grandeza en el rugby

por Lorenzo Martins

Para Francisco Ferronato, el año que se acaba de ir no será uno más. El comodorense de 28 años, surgido de Calafate RC, cerró un 2016 exitoso con la nominación a los premios Olimpia en rugby, junto a Facundo Isa –quien resultó ganador de la terna– y Nicolás Sánchez, ambos integrantes de Los Pumas.

El pilar de Belgrano Athletic y de la selección de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Las Aguilas, se consagró campeón con Belgrano en el Top 14 de la URBA, un logro que el club de Virrey del Pino no conseguía desde hacía 48 años, y además fue bicampeón con Las Aguilas en el torneo Argentino de Uniones.

Sin dudas, el esfuerzo valió la pena, y bien lo sabe Francisco. "Son muchos años los que estoy en el club (una década), son muchos años de pelear los primeros puestos, de jugar playoffs. Desde 2010 que estamos en una semifinal, pero nunca habíamos llegado a una final", resaltó.

En ese sentido, destacó: "Este año (2016) jugamos la final de clubes y la perdimos con Hindú, pero seguimos laburando, no nos desesperamos, pudimos llegar a la final del Top 14 y le ganamos a Hindú. Así que imaginate, después de 48 años, que el club haya logrado lo que logró, fue increíble".

Ferronato y los suyos entraron en la historia de un club que años anteriores había peleado por no descender, y el premio fue mayor. "Por otra parte, seis jugadores del club fuimos convocados para el seleccionado de Buenos Aires y pudimos repetir el campeonato (Nacional) del 2015, así que fue un año que cerró por todos lados", aseguró.





ORGULLO POR EL EQUIPO

El pilar de Belgrano está orgulloso de su equipo y lo demuestra. "Hubo una mezcla de jugadores de mucha experiencia que habían vivido otro Belgrano, que habían peleado por no descender, como el 'Oso' Galli, el 'Cabezón' Magneres, gente que está cercana a los 35 años, junto a jugadores de más de 25 años pero que no llegamos a los 30, que hace mucho que estamos con los mismos entrenadores y viviendo la experiencia de los playoffs, y se sumaron chicos jóvenes como Francisco Gorrisen, que la 'rompió' durante todo el campeonato. Con esa mezcla, el equipo está a punto para explotar", sentenció.

En el rugby amateur, generalmente, la base de los planteles siempre se mantiene. "El que deja es por motivos laborales o personales", aclaró Ferronato, aunque apuntó: "Sí hay que decir que estamos en el primer nivel del rugby amateur, y por eso nuestro pilar derecho Benjamín Espinal emigró al Stade Français".

A la hora de referirse a su nivel individual, aclaró: "En este deporte es muy difícil hacer balances individuales. Sé que soy parte de un engranaje, de un pack de forwards al que le ha ido muy bien y estoy muy orgulloso por eso. Me quedo con eso: ser parte de un grupo que ha logrado un montón de cosas y eso me pone muy contento".

"En lo personal, creo que he tenido un buen año, dentro de todo regular y la idea es seguir mejorando. Sé que falta un montón, tengo 28 años y siento que quiero seguir mejorando", sentenció.

De todas maneras, insistió con el valor del equipo. "El mejor año logrado por el plantel, hizo que muchos de nosotros tuviéramos el mejor año en nuestro juego. Viene por ahí, ser parte y cumplir con el grupo".

En cuanto a los siguientes objetivos, Ferronato resaltó que no piensa a largo plazo. "Yo estoy pensando en el Nacional de Clubes, que empieza en marzo y me estoy entrenando para eso. Creo que pensar más a largo plazo no le sirve al jugador, y menos al amateur", enfatizó.

Por último, Francisco dejó un cariño muy especial para el club que lo forjó en su ciudad natal. "Le agradezco a mi familia y a mi novia por acompañarme, pero aprovecho a través de este medio de Comodoro para agradecerle a la gente de Calafate Rugby, que es la que me formó entre los 10 y los 18 años. Hay un montón de dirigentes y jugadores que siempre me dieron una mano", acentuó.