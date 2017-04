El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 14 abril 2017 Francisco lavó los pies de doce presos, incluido un argentino, en la celebración de Semana Santa El Papa estuvo luego con otros dos detenidos, un hombre y una mujer, de manera separada ya que se encuentran en régimen de aislamiento, al igual que otras 8 personas enfermas de tuberculosis a quienes saludó.

Como parte de las ceremonias de Semana Santa, el papa Francisco lavó ayer los pies y dio la comunión a 12 detenidos, entre ellos un argentino, al celebrar con una visita "estrictamente privada" a una prisión de las afueras de Roma la misa de la Cena del Señor.

El Pontífice visitó desde las 16 locales (11 de Argentina) la cárcel de Paliano, en la localidad de Frosinone, para cumplir con el rito de lavado de pies a los presos, entre ellos tres mujeres, un musulmán a punto de ser bautizado, un albanés, seis italianos y un argentino, que recibió el bautismo en la ceremonia.

Francisco estuvo luego con otros dos detenidos, un hombre y una mujer, de manera separada ya que se encuentran en régimen de aislamiento, al igual que otras 8 personas enfermas de tuberculosis a quienes saludó.

"El jefe de la Iglesia es Jesús. El Papa es la figura de Jesús, y yo quisiera hacer lo mismo que él ha hecho. En esta ceremonia el párroco lava los pies a los fieles. El que parece el más grande debe hacer el trabajo de esclavo", aseguró el Pontífice durante la homilía pronunciada improvisadamente en el recinto carcelario.

"Si pueden hacer una ayuda, un servicio a sus compañeros de cárcel, háganlo. Esto es amor, es como lavar los pies", les pidió a los 58 detenidos que cumplen distintas condenas por pertenecer a la mafia y que han visto reducidas sus sentencias por colaborar con la justicia italiana.

"Eso de lavar los pies era una tradición que se hacía en la época antes de los almuerzos y las comidas, porque era gente que venia del camino y estaba sucia, con polvo del camino. Uno de los gestos para recibir una persona en casa era lavarle los pies, pero esto lo hacían los esclavos", agregó.

Dos de los detenidos a los que lavó los pies, cumplen cadena perpetua en la prisión ubicada a 63 kilómetros de Roma.

La participación de los presos en la misa fue activa: ellos animaron la liturgia y cuatro sirvieron en la celebración.

Los reclusos de la cárcel obsequiaron a Francisco varios regalos: productos de su huerta biológica, cruces de madera, un mantel de lana blanca y algunos dulces.



JUEVES SANTO



En enero de 2016, luego de una recomendación de Francisco, fechada en diciembre de 2014, el Vaticano introdujo la modificación en el tradicional rito de Jueves Santo para que las mujeres e incluso niños puedan participar en un lavado de pies hasta entonces reservado a los hombres.

"Cuando voy a visitar a los detenidos, sé que muchos piensan que son gente culpable. Pero todos somos pecadores. Quien no tenga culpa que arroje la primera piedra", aseguró Francisco en esa dirección en una entrevista con el diario La Repubblica publicada ayer.

Ayer, antes de visitar la cárcel, el Pontífice encabezó la Misa Crismal en la Basílica de San Pedro, en la que mostró su preferencia por las "homilías breves" y aseguró que "la evangelización no puede ser presuntuosa".

"El sacerdote hace alegre al anuncio con toda su persona. Cuando predica la homilía, breve en lo posible, lo hace con la alegría que traspasa el corazón de su gente con la Palabra con la que el Señor lo traspasó a él en su oración. Como todo discípulo misionero, el sacerdote hace alegre el anuncio con todo su ser", agregó Jorge Bergoglio.

Las celebraciones de Semana Santa continuarán mañana con el tradicional via crucis en el Coliseo romano, para el que por primera vez una mujer, la biblista francesa Anne-Marie Pelletier, escribió las meditaciones para las 14 estaciones.



