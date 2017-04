El Patagónico | País/Mundo - 29 abril 2017 Francisco: "ninguna violencia puede ser perpetrada en nombre de Dios" El Pontífice se encontrará con autoridades civiles, islámicas y cristianas, en su decimoctavo viaje fuera de Italia desde que asumió, en el que espera llevar "reconciliación" entre el cristianismo y el islam, como él mismo reconoció en un videomensaje al pueblo egipcio esta semana.

Francisco aterrizó ayer en El Cairo para una visita de dos días destinada a promover el diálogo con los musulmanes y respaldar a los cristianos víctimas de dos mortíferos atentados.

En su primera actividad, fue a la sede del gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al Tayyib, para la "visita de cortesía" prevista. Al-Azhar es el más influyente centro teológico y universitario del Islam sunnita.

En un acto celebrado en la institución, dijo que "ninguna violencia puede ser perpetrada en nombre de Dios porque profanaría su nombre".

Aseguró además que la religión no es la causa de conflictos, sino su solución, mientras que "los populismos demagógicos" no ayudan "a consolidar la paz".

"Juntos, desde esta tierra de encuentro entre el cielo y la tierra, de alianzas entre los pueblos y entre los creyentes, repetimos un 'no' alto y claro a toda forma de violencia", añadió el jefe de la Iglesia católica.

"Sólo sacando a la luz las turbias maniobras que alimentan el cáncer de la guerra se pueden prevenir sus causas reales" explicó el papa, para quien el verdadero culpable de los conflictos que azotan la región de Oriente Medio es el tráfico de armas.

"Para prevenir los conflictos y construir la paz es esencial trabajar para eliminar las situaciones de pobreza y de explotación, donde los extremismos arraigan fácilmente", advirtió.

Francisco se encontrará con autoridades civiles, islámicas y cristianas, en su decimoctavo viaje fuera de Italia como pontífice, en el que espera llevar "reconciliación" entre el cristianismo y el islam, como él mismo reconoció en un videomensaje al pueblo egipcio esta semana.

En un país con mayoría musulmana y en el que los copto-ortodoxo predominan dentro de los cristianos, el Pontífice tendrá una triple dimensión pastoral, interreligiosa y ecuménica que incluirá un "consuelo" a los coptos tras el doble atentado que a inicios de mes dejó 46 muertos en iglesias cristianas.



"PAPA DE PAZ"

En una visita que tiene como lema "Francisco Papa de paz en Egipto país de paz", el pontífice celebrará una misa para la comunidad católica en un estadio de las afueras de la capital egipcia con capacidad para 30.000 personas, antes de encontrarse con el clero local.

Las autoridades han desplegado medidas de seguridad "sin precedentes".

Así lo informaron fuentes locales, precisando que "se ha decretado el estado de alerta máxima" en el aeropuerto, alrededor del cual "ha sido aumentado el perímetro de seguridad reservado a los invitados de honor".

También está prohibida la presencia de vehículos en el área restringida llamada "de la Presidencia de la República".

Las medidas de seguridad han sido por otra parte reforzadas a lo largo de la amplia avenida arbolada y con amplios carriles de El-Orouba, por donde pasará el convoy de vehículos papal para dirigirse al palacio presidencial de Ittihadiya, que queda a menos de diez kilómetros, en el barrio oriental de Heliopolis.

En toda la zona hay por otra parte "perros entrenados para la búsqueda de explosivos" y "vehículos con aparatos electrónicos que monitorean a través de scaner el área para detectar eventuales materiales sospechosos", precisaron las fuentes.

También están operando "vehículos con aparatos que pueden interferir en las comunicaciones".

Desde hace días, en Zamalek -la isla fluvial del Nilo donde se encuentra la Nunciatura apostólica- han sido retirados los automóviles que se econtraban en la zona. En el lugar hay ahora policías, militares y otras fuerzas de la seguridad.





