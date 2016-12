El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 17 diciembre 2016 Francisco reunió a Santos y Uribe y les pidió "diálogo sincero" por Colombia Según el Vaticano, durante el encuentro privado de 20 minutos entre Santos y el obispo de Roma, se expresó la "esperanza" de una paz "estable y duradera".

El papa Francisco recibió ayer en el Vaticano al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a su antecesor Alvaro Uribe, en una reunión conjunta en la que les pidió "diálogo sincero" en su país sobre el acuerdo de paz firmado con las FARC el 24 de noviembre pasado, aunque cada uno dejó firmes sus posiciones en base al documento impulsado por el oficialismo pero rechazado por el ex mandatario.

"Le expliqué a Uribe que los acuerdos ya están firmados, en proceso de implementación, y que es ahí, precisamente, (en que debemos) sentarnos a ver cómo quieren todos los colombianos, incluyendo su partido, que se implementen esos acuerdos, que de parte del gobierno hay la mejor predisposición", aseguró Santos tras la reunión de 25 minutos que mantuvieron los tres en la Biblioteca del palacio Apostólico del Vaticano, luego de los encuentros bilaterales de ambos con el Obispo de Roma.

"Le dije al ex presidente Uribe que estamos siempre dispuestos como lo hemos manifestado a seguir dialogando, a entrar en un acuerdo sobre cómo se va a implementar este acuerdo de paz. De parte del gobierno hay toda la apertura para que logremos acuerdo en ese propósito. Ahí hay una oportunidad para demostrar que podemos ponernos de acuerdo sobre cosas importantes para el país", agregó Santos, luego de que su antecesor hubiera reclamado justamente una "apertura" sobre el contenido del acuerdo, que ya fue refrendado por el Congreso y por la Corte Constitucional de Colombia.

Con la impresión de que cada uno se mantuvo férreo en sus posiciones durante el diálogo que mantuvieron sentados de frente al Pontífice, Uribe había sido, minutos antes, el primero en dar su versión de la reunión que terminó siendo una arriesgada jugada diplomática de Francisco para intentar acercar posiciones entre los dos líderes.

"Le expliqué nuestras preocupaciones. Después de que ganó el No, hubo diálogos, modificaciones que aceptamos pero hay temas que subsisten, muy delicados y que el gobierno no ha querido reformarlos. Le pedí apertura a Santos delante de Su Santidad", aseguró Uribe, ahora senador, y uno de los más férreos opositores al acuerdo firmado primero en La Habana, luego rechazado en un plebiscito el 2 de octubre y nuevamente firmado y posteriormente ratificado a comienzos de diciembre.

En la reunión con ambos sobre la que hubo total hermetismo hasta el jueves, el Pontífice habló de la "cultura del encuentro" y les señaló al flamante Premio Nobel de la Paz y a su opositor la "importancia de un diálogo sincero entre todos los actores de la sociedad colombiana en este momento histórico", según informó el Vaticano tras el encuentro.



APOYO PAPAL



Antes de la reunión de a tres, que según confirmó luego el portavoz papal Greg Burke en diálogo informal con medios acreditados estaba prevista a la espera del "momento indicado" para hacerla efectiva, el Pontífice recibió por separado al mandatario primero y luego a su antecesor.

En una declaración a la prensa, Santos destacó que recibió del Pontífice el "apoyo" para el proceso de paz a la pronta implementación del acuerdo".

"Estamos todos muy contentos por los avances que hemos tenido en estos últimos días, en estas últimas semanas. Pero ahora comienza lo más difícil y es la construcción misma de la paz: la paz se construye, lo hablamos con Su Santidad, como una catedral, ladrillo por ladrillo", afirmó Santos tras agradecerle al Papa "todos estos gestos que ha tenido para apoyar el proceso".

"Y eso requiere el esfuerzo de mucha gente durante mucho tiempo y eso es lo que Colombia tiene por delante afortunadamente ya sin el lastre de una guerra y conflicto armado", agregó el mandatario quien había iniciado su encuentro bilateral pidiéndole "ayuda" al Papa.

Según el Vaticano, durante el encuentro privado de 20 minutos entre Santos y el Obispo de Roma, se expresó la "esperanza" de una paz "estable y duradera".



Fuente: