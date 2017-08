Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 31 agosto 2017 Franco Giorgetti asume un desafío anhelado con Gimnasia y Esgrima "Necesitaba conocer otra gente, otra institución, otros compañeros, otro clima. Esta vez vengo con un protagonismo distinto", aseguró el alero de 24 años y 2,03 metros de estatura, quien viene de jugar siete temporadas en Peñarol de Mar del Plata.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia viajó anoche a Esquel para disputar sus primeros dos amistosos de preparación con miras a una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

El alero chaqueño Franco Giorgetti es uno de los jugadores que vestirá por primera vez la camiseta del "Verde" y contó sus sensaciones de esta nueva etapa que le toca afrontar en su vida.

"La verdad que estoy muy bien, contento, cómodo, estoy cerca del club, que eso también es importante. Antes de decidirme por Gimnasia consulté con gente que conoce el club y me llegaron muy lindos comentarios, así que hoy estoy acá, estoy cómodo y me están haciendo sentir bien", afirmó Giorgetti en diálogo con El Patagónico, luego de realizar un entrenamiento en el Socios Fundadores.

"Estamos entrenando con todo. Después de tantos entrenamientos se vienen los partidos, que es lo que a uno más le gusta, si bien es la etapa de preparación, donde quizá no hay que enfocarse tanto en los partidos, sino en ponerse uno lo mejor que pueda, al máximo de su capacidad física para afrontar una temporada larga", expresó.

"Ahora tenemos dos partidos con Hispano y trataremos de hacer las cosas bien, tomármelo con tranquilidad y sin ningún tipo de presión. Lo hablé con Martín (el DT Villagrán) y él me transmitió toda la confianza, así que también estoy contento porque es su primer año –como entrenador principal– y porque los dos lo hablamos, porque tenemos un desafío lindo por delante", afirmó.

Con relación a cómo ve al equipo para los amistosos que jugará este fin de semana con Hispano Americano, Giorgetti aseveró: "Estamos un poco más preparados quizá que Hispano, porque ellos arrancaron más tarde, nosotros ya llevamos tres semanas de trabajo. Podemos llegar a estar un poco duros de piernas o lo que sea, pero tenemos que tratar de no fastidiarnos, porque es lógico en esta etapa y no tengo dudas de que con el correr de los partidos, vamos a estar un poco más livianos, más certeros".

Asimismo, sostuvo: "Sabemos que nos faltan un par de jugadores, esperemos que el pivote nuevo –Jarrid Famous– se acople ahí en Esquel y esperando por Yoa (Yoanki Mensia), que se saque algunos problemas para salir de Cuba, así que esperamos contar con ellos para el inicio de la temporada".

Antes de llegar a Gimnasia, Giorgetti estuvo siete temporadas vistiendo la camiseta de Peñarol de Mar del Plata, con quien logró varios títulos. El alero de 2,03 se refirió a su paso por el "Milrayitas" y sobre su llegada al "Verde".

"Cuesta, porque es un lugar donde me acostumbré a ganar, porque llegué y salimos campeones. Al otro año volvimos a salir campeones, me tocó ganar interligas y varios torneos, y después otra Liga más siendo más protagonista que las anteriores. Pero en la última temporada sufrimos mucho, la peleamos hasta el final, no nos fue como queríamos y decidí cambiar un poco de aire", confesó.

Sin embargo, aclaró: "No es que me cansé de Peñarol y todo eso, sino que necesitaba otro tipo de desafío, conocer otra gente, otra institución, otros compañeros, otro clima. Esta vez vengo con un protagonismo distinto, como te dije anteriormente, Martín lo que menos me pide es presión, me da confianza y cuando tenga alguna situación y no la tiro, me dice que la tire porque es quizá el momento que yo siento que tengo que empezar a 'destapar'".

Yo sé muy bien qué cosas puedo hacer y qué no, puedo dar mucha ayuda defensivamente. Ofensivamente sé que puedo hacer varias cosas, pero en algunos partidos las hago, en otros no, quizá no sea un tema mental, creo que estoy entrando en una edad en la que ya tengo que saber bien mi rol y las cosas que puedo hacer. Si bien tengo 24 años todavía, hay jugadores que explotan a los 22, otros 26 o 27 años, yo no estoy apurado pero ya es hora saber cuáles son las cosas que necesita el equipo de mí cuando yo estoy en cancha", afirmó Giorgetti.



"UN GRUPO MUY LINDO"



El flamante alero de Gimnasia ve más allá de esta Liga que se viene y se ilusiona. "Creo que los próximos años acá me va a ir bien, porque vine a un club donde se respira buen básquet, buen clima, los dirigentes no me transmiten presión, sino que me transmiten confianza. Acá se disfruta", resaltó el alero nacido en Resistencia.

Y si bien reconoce que "después se hace difícil, porque perdés dos partidos seguidos y ya la cabeza es otra", no pierde esa confianza que le brinda este nuevo desafío.

"Estoy con un grupo donde no jugué con ninguno, por ahí con Diego (Romero), de enfrentarlo en Peñarol-Quilmes, me hablaba en la cancha, con comentarios cortos. Estoy recontento porque caí en un grupo muy lindo, así que estoy disfrutando y ansioso de que empiece el torneo y con un partido bastante especial para mí", dijo, en relación a que el 22 de septiembre el "Verde" arrancará el Super 20 recibiendo justamente a Peñarol.





