Frente al pronóstico de abundantes lluvias el municipio realiza tareas de prevención

"El pronóstico indica lluvia para domingo y lunes, y si bien no será como la de marzo, nos obliga a estar atentos para atenuar cualquier impacto", dimensionó el intendente.

Ante el alerta meteorológico que rige por lluvias para la región durante el fin de semana, el intendente Carlos Linares se refirió a los trabajos que desde las diferentes secretarías municipales se están realizando ante una posible eventualidad. "El pronóstico indica lluvia para domingo y lunes, y si bien no será como la de marzo, nos obliga a estar atentos para atenuar cualquier impacto", indicó.

Al respecto, el jefe comunal sostuvo: "estamos siguiendo muy de cerca la cuestión climática, se esperan unos 15mm de lluvia para el domingo después del mediodía y otros 12mm para el lunes. Sobre todo, la problemática que se suscita es que para este último día será de madrugada y con un pico de 6mm en 3 horas".

No obstante, el intendente dijo: "esto no es para alertarse ni exasperarse, sobre todo después de lo que pasó, pero sí hay que tomar los recaudos necesarios para no tener problemas".

En referencia a las tareas preventivas del municipio, explicó: "nos comunicamos con Urbana (empresa responsable del servicio de higiene) para reforzar la limpieza de sumideros, revisar los canales, y que se mantengan las calles limpias. Todo esto junto a las Secretarías de Infraestructura y Servicios a la Comunidad. También Desarrollo Humano y Familia está trabajando para que no falten insumos en ninguna vecinal y se tenga en cuenta a los sectores más conflictivos", subrayó.

De esa manera, Linares indicó que la lluvia del domingo se pronostica para después de las 15, "por lo que recomendamos a la gente ir a votar temprano, para evitar el agua". Al tiempo que solicitó a la comunidad "estar tranquila y tomar los recaudos necesarios, no es ni cerca de lo que sucedió en marzo y abril, pero de todos modos debemos estar precavidos".





MAQUINARIA VIAL

En función del alerta por intensas lluvias , desde la Secretaría de Servicios a la Comunidad se anunciaron los puntos en donde se posicionará maquinaria vial para intervenir rápidamente en los barrios, en los casos que resulten necesarios. Además, se trabaja en el reacondicionamiento de sumideros y decantaciones naturales de pluviales.

El titular del área, Rubén Palomeque, aseguró: "desde el temporal pasado, en forma articulada con la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, se continúa con las tareas de limpieza para garantizar el escurrimiento de las aguas; y ahora, de cara a hacerle frente a esta nueva alerta, se decidió disponer de maquinaria, principalmente retroexcavadoras y motoniveladoras, en sectores estratégicos para una rápida intervención".

Al respecto, el funcionario especificó: "en zona norte las guardias pasivas se posicionarán en las proximidades del zanjón de agua que cruza Ruta 3, desde el barrio Gesta de Malvinas hasta Kilómetro 12".





A la vez, "en la parte rural de Km 14, en donde hay una depresión natural en el terreno que en ocasiones de lluvias resulta en la inundación de viviendas, estamos realizando un zanjeo. Mientras que en la calle Colombia, en barrio Laprida, se trabaja en el reacondicionamiento de pluviales y el levantamiento del nivel de las calles".

Asimismo, Palomeque se refirió a cómo se intervendrá en el sector sur de la ciudad, al detallar: "en las cercanías de los barrios Los Bretes y Fracción 14 y 15 habrá maquinaria para la atención de emergencias; y se replicará esta iniciativa sobre la avenida 10 de Noviembre, pasando la Policía Montada, para la asistencia en los barrios Cordón Forestal, Malvinas Argentinas y Los Tres Pinos".

El secretario dejó en claro que "en la sede de Defensa Civil, cita en el barrio Pietrobelli, también se pondrá maquinaria para la prestación de servicios en los barrios altos".





Defensa Civil

Desde la Secretaría de Seguridad, Héctor Quisle, informó que se trabaja en el armado de un equipo de efectivos de distintas áreas municipales para la asistencia durante la caída de fuertes precipitaciones.

En ese marco, Quisle recordó que se encuentra a disposición la línea de atención gratuita de Defensa Civil 103, mediante la que se recepcionarán los pedidos de asistencia.

"Ya emitimos el comunicado de alerta a todos los sectores que intervienen en situaciones de emergencia y en primera instancia, se desplegó un operativo inmediato para la inspección y limpieza de pluviales, sumideros y alcantarillas", señaló Quisle, al hacer referencia a las acciones que se pusieron en macha por decisión del intendente Carlos Linares.

En esa línea, el subsecretario brindó tranquilidad a la comunidad al comentar: "en la base de Defensa Civil se va a disponer de todos los elementos necesarios para la asistencia y se incrementará el número de personal para reforzar la guardia. Tenemos el compromiso de responder a las posibles demandas que se susciten".

"Vamos a monitorear el segundo a segundo del temporal y estar atentos a las situaciones de emergencia, pero es fundamental que las familias, en sus hogares, también extremen las medidas de precaución para evitar incidentes; como por ejemplo, verificar el estado de los desagües y las cámaras domiciliarias y no circular en la vía pública durante el punto máximo de la tormenta", puntualizó.

Asimismo, el funcionario recordó: "otras acciones como confeccionar canaletas para el desvío del agua, no sacar la basura, estacionar los autos lejos del cordón cuneta, cargar celulares, disponer de velas y tener al alcance los números telefónicos de emergencia, ayudan a minimizar las consecuencias que puede dejar el temporal".